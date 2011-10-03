دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سامانه اصلی مقالات علوم پزشکی کشور طراحی شده است و حدود 5 هزار مقاله ایرانی اکنون در آن قرار دارد.
وی افزود: با همکاری دو معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بخشی از این سامانه به گونه ای طراحی می شود که از چاپ پایان نامه های تکراری پیشگیری شود.
قانعی یادآور شد: قرار است در مدت دو سال این سامانه به بخشهای متعددی مجهز شود که یکی از این بخشها پایان نامه های تکراری را مشخص می کند و همچنین بخش دیگری از سامانه نیز به حوزه سرقت مقالات و یا کپی کردن مقالات می پردازد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون در حال آماده سازی و زیر ساخت اولیه این سامانه هستیم و آزمایش اولیه روی پایان نامه ها و پروژه ها در فروردین ماه 91 انجام می شود.
معاون وزیر بهداشت گفت: پس از نهایی شدن این سامانه به طور دائم میزان سرقت مقالات و یا کپی کردن بخشهای مقالات بدون اعلام ارجاعات، مشخص می شود.
قانعی گفت: 50 هزار مقاله ایرانی اکنون در سامانه اصلی مقالات پزشکی ایران وجود دارد و هر محققی می تواند با ورود به آن مقالات مورد نظر در حوزه خود را بیابد و مسئولان مجلات اکنون این امکان را دارند که در صورتی که یک مقاله به آنها ارائه شد پس از جستجو در سامانه جدید یا تکراری بودن آن را مشخص کنند.
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