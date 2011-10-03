تاثیرات مهم سخنان آیت الله خامنه ای/ رژیم صهیونیستی بیش از پیش رسوا شد

"احمد بحر" در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سخنرانی مقام معظم رهبری در پنجمین کنفرانس حمایت از انتفاضه ملت فلسطین اظهار داشت : اظهارات رهبر انقلاب اسلامی ایران بسیار زیبا و آشکار و روشن بود.

وی افزود : سخنان آیت الله خامنه ای، رژیم صهیونیستی را بیش از پیش رسوا کرد و بر مثمر ثمر بودن گزینه مقاومت تاکید کرد.

معاون رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین همچنین از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمایت از مقاومت فلسطین و برگزاری کنفرانسهای حمایت از انتفاضه قدردانی کرد.

بحر همچنین درباره طرح شناسایی قضیه فلسطین در سازمان ملل متحد از سوی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت : ابومازن راه به جایی نخواهد برد و وی همچون گذشته که سعی داشت از طریق مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی کشور مستقل تشکیل دهد اکنون نیز تلاش بیهوده انجام می دهد.

ابومازن با طرح قضیه فلسطین در سازمان ملل متحد راه به جایی نخواهد بود و وی همچون گذشته تلاش بیهوده انجام می دهد چرا که سازمان ملل کشور مستقل فلسطین را به رسمیت نخواهد شناخت. وی تصریح کرد: رژیم اشغالگر و هم پیمانان غربی آن به ویژه آمریکا همواره سعی کرده اند با طرح از سرگیری مذاکرات سازش انتفاضه ملت فلسطین را نابود کنند چرا که مبارزه تنها راه نابودی رژیم غاصب صهیونیستی است. وی تصریح کرد: رژیم اشغالگر و هم پیمانان غربی آن به ویژه آمریکا همواره سعی کرده اند با طرح از سرگیری مذاکرات سازش انتفاضه ملت فلسطین را نابود کنند چرا که مبارزه تنها راه نابودی رژیم غاصب صهیونیستی است.

معاون رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین با بیان این مطلب افزود: سازمان ملل متحد هرگز کشور مستقل فلسطین را به رسمیت نخواهد شناخت همانطور که تاکنون هیچ گامی در راستای احیای حقوق ملت فلسطین اتخاذ نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: از نظر ما مقاومت تنها گزینه آزادسازی کامل فلسطین از اشغال صهیونیستها است هر چند که رژیم صهیونیستی با توسعه شهرک ها و احداث دیوار حائل و دیگر اقدامات تجاوزکارانه خود سعی دارد نه تنها قدس را به یک شهر یهودی تبدیل کند بلکه قضیه فلسطین را کلا نابود کند، ولی ما همچنان به مقاومت پایبند خواهیم بود و در راه مبارزه با اشغالگران یا جان خود را از دست می دهیم و یا پیروزی فلسطین را جشن خواهیم گرفت.

مصاحبه: سمیه خمارباقی