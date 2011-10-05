پیامدهای جانبداری آمریکا از صهیونیستها/ قطع صادرات نفت مهمترین پیامد

"دیوید موریسون" عضو سازمان غیر دولتی "صداقة" که در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در ایرلند فعالیت می کند، در حاشیه پنجمین همایش بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در رابطه با سیاست خارجی آمریکا گفت: ایالات متحده همواره از لابی اسرائیل در آمریکا حمایت می کند اما این سیاست به نفع آنها نیست زیرا چنین رابطه ای در روابط آمریکا با جهان اسلام خدشه وارد می کند و باعث گسترش روحیه ضد آمریکایی در جهان اسلام می شود.

وی افزود: هم اکنون 1.5 میلیارد مسلمان در سراسر جهان زندگی می کنند و حدود 5 میلیون یهودی در اسرائیل حضور دارند. با توجه به انزوای بیشتر اسرائیل در جهان و از آنجا که شمار مسلمانان در مقایسه با شمار صهیونیستها در سرزمین های اشغالی بسیار بیشتر است، هیچ دلیلی وجود ندارد که آمریکا از اسرائیل حمایت کند.

دیوید موریسون تاکید کرد: بهتر است که آمریکا اسرائیل را مجبور به صلح با فلسطینیان و اعراب کند و حمایت خود را از به رسمیت شناختن فلسطین اعلام کند، زیرا جهانیان می دانند که فلسطین توسط اسرائیل اشغال شده است.

وی افزود: از طرفی دیگر به نفع آمریکا است تا روابط خود را با مسلمانان بهبود بخشد زیرا مسلمانان غنی از منابع طبیعی بوده و هر لحظه می توانند ایالات متحده را تهدید به قطع صادرات نفت و گاز خود کنند، این درحالیست که منافع اقتصادی آمریکا ایجاب می کند تا این کشور روابط تجاری خود را با مسلمانان حفظ کند.

به نفع آمریکا است تا روابط خود را با مسلمانان بهبود بخشد زیرا مسلمانان غنی از منابع طبیعی بوده و هر لحظه می توانند ایالات متحده را تهدید به قطع صادرات نفت و گاز خود کنند، این درحالیست که منافع اقتصادی آمریکا ایجاب می کند تا این کشور روابط تجاری خود را با مسلمانان حفظ کند.

این عضو سازمان غیر دولتی صداقة تاکید کرد: مسلمانان باید در روابط خود با آمریکا تجدید نظر کرده، با وحدت و اتحاد بیشتر فشارهای زیادی را علیه ایالات متحده وارد کنند تا اسرائیل تنها همپیمان اصلی خود را از دست بدهد.

دیوید موریسون در پاسخ به این پرسش که "طرح شناسایی دولت فلسطین در سازمان ملل چه مشکلاتی را برای فلسطینی ها می تواند به بار آورد؟" گفت: حتی اگر فلسطین به عنوان یک کشور مستقل شناخته شود هیچ تفاوتی در اصل موضوع نمی کند و با این اقدام حقوق ملت فلسطین از جمله حق بازگشت آوارگان محقق نمی شود.

وی در رابطه با هشدار آمریکا درباره وتوی قطعنامه به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در شورای امنیت گفت: بسیار باعث تاسف است که کشوری همانند آمریکا می توانند درباره همه چیز و روابط میان کشورها تصمیم بگیرد.

این تهدیدها در حالی مطرح می شود که رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین همپیمانان آمریکا بوده و مقامات این رژیم نقش قابل توجهی را در سیاست های ایالات متحده دارند.

گفتنی است برای موافقت شورای امنیت لازم است 9 عضو از 15 اعضای شورا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل موافقت کنند و این نیز مشروط بر آن است که هیچکدام از 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس درخواست مذکور را وتو نکند.

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مصاحبه: معصومه زارع