آغاز مهلت ثبت نام قبولیهای ممتاز ارشد دانشگاه آزاد/ زمان شروع کلاسها

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تنها امروز دوشنبه 11 مهرماه را فرصت دارند تا به واحدهای پذیرش شده به منظور ثبت نام مراجعه کنند.

شروع به تحصیل پذیرفته ‌شدگان با توجه به رشته شهر قبولی در صورت امکان نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 و در غیر این صورت نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 خواهد بود. زمان شروع به تحصیل هنگام مراجعه پذیرفته شدگان به محلهای دانشگاهی اعلام خواهد شد.

مشمولان خدمت وظیفه عمومی بایستی براساس مقرراتی که از سوی سازمان وظیفه عمومی اعلام شده و مندرجات دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90 ضوابط مربوطه را رعایت و وظایف محوله را به موقع انجام داده باشند و ظرف مدت 6 ماه بعد از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی خود را به حوزه نظام وظیفه عمومی معرفی کرده باشند.

سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به ویژه برای مشمولین 3 سال است و قابل افزایش نیست.

شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی برای تمام رشته های علوم انسانی 9343200 ریال، تمام رشته ‌های غیراز علوم انسانی 10219000 ریال، شهریه متغیر هر واحد درسی نظری 658600 ریال، شهریه متغیر هر درس عملی 890400 ریال و شهریه هر واحد درسی پایان‌نامه 3207900 ریال اعلام شده است.

نتایج مرحله دوم پذیرش داوطلبان استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته روز شنبه 9 مهرماه اعلام شد.