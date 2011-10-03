آذربایجانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول نگارش مراحل پایانی فیلمنامه سینمایی " کوچه برلن" هستم که تا چند روز آینده به اتمام می رسد. این فیلم درباره یک مزون لباس عروس است و حدود 70 درصد آن در کوچه برلن تهران فیلمبرداری می شود.

وی افزود: همچنین منتظر پروانه ساخت فیلم "عاشقانه های تجریش" به عنوان دومین فیلم بلند سینمایی خودم به تهیه کنندگی علی سرتیپی هستم و امیدوارم به زودی صادر شود تا امسال ساخت آن را آغاز کنیم.

آذربایجانی ادامه داد: همچنین به تازگی نگارش فیلمنامه فیلم تلویزیونی با عنوان موقت "نجوا" را آغاز کردم که با نگاهی به زندگی شیخ عارف رجب علی خیاط ساخته می شود. البته طرح اولیه آن متعلق به کمال اشتری است. تهیه کنندگی این فیلم نیز برعهده محمد داوودی و محصول شبکه دوم سیما است.

"روایت های نا تمام" اولین ساخته بلند سینمایی پوریا آذربایجانی است که تا کنون امکان اکران عمومی پیدا نکرده است. البته وی تا کنون چندین تله فیلم ساخته است.

