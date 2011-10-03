برگزاری نمایشگاه و فروش " عکس های قدیم گیلان " در رشت

مهدیه دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این واحد با هدف کمک به مردم قحطی زده سومالی نمایشگاه و فروش تابلوی عکس های دوره قاجار گیلان را در گالری حوزه هنری به معرض نمایش و فروش گذاشته که درآمد حاصل از فروش عکس های این نمایشگاه به نفع مردم سومالی استفاده خواهد شد.

وی اظهارداشت: در این نمایشگاه بیش از 25 قطعه عکس درابعاد 70×50 سانتیمتر به صورت سیاه و سفید تا 14 مهرماه امسال در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری گیلان گفت: عکس های موجود دراین نمایشگاه به صورت آن لاین درپایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری گیلان www. artguilan.ir به نمایش درآمده و علاقه مندان می توانند به صورت مجازی از نمایشگاه دیدن و خرید کنند.

وی افزود: علاقه مندان بعد از انتخاب عکس ها در صورت خرید می توانند مبلغ مورد نظر را به صورت حضوری یا به شماره حساب 99999 شعبه مرکزی بانک ملی نزد جمعیت هلال احمر واریز و پس از تحویل فیش مربوطه عکس خریداری شده خود را دریافت کنند.

دلشاد یادآورشد: نمایشگاه عکس های قدیم گیلان صبح ها از ساعت 9 تا 13 و عصرها به غیر از پنج شنبه ها 16 تا 20 برای بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.