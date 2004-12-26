پذيرش در تحصيلات تكميلي نسبت به سال گذشته ده درصد افزايش يافته است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" به نقل از روابط عمومي دانشگاه شهيد چمران اهواز، دكترمحمد محموديان شوشتري ضمن بيان اين مطلب افزود: نكته مهمي كه قابل تأمل است جدايي دانشكده رامين و علوم دريايي و تبديل آنها به دو دانشگاه مستقل است كه آمار قبولشدگان آنها امسال با شهيد چمران نيست.
دكتر محموديان شوشتري تصريح كرد: كنكور امسال در مقطع دكترا با250 نفر داوطلب در 14 گرايش برگزار شد كه بعضي از گرايش ها قبولي نداشتند. 11 نفر بطور قطعي قبول شدند و 8 نفر بشرط بورسيه شدن از طرف يك سازمان يا موسسه شرط ورود به دوره دكترا را دارا هستند.
همچنين در مقطع كارشناسي ارشد 381 نفر در 45 گرايش قبول شده اند كه از اين تعداد 150 نفر در نوبت روزانه و231 نفر در نوبت دوم شبانه پذيرش شده اند كه تاكنون 285 نفر از آنها ثبت نام كرده اند.
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