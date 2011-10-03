به گزارش خبرنگار مهر در پی برکناری و استعفای مدیران نظام بانکی که از آن به عنوان پس لرزه های نظام بانکی یاد می شود، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک دستور تغییر مدیرعامل و ریاست هیئت مدیره بانک گردشگری را صادر کرد.

بانک مرکزی به بانک یادشده اعلام نموده است تا هر چه سریعتر نسبت به معرفی مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره به این بانک جهت احراز صلاحیت آنان اقدام نماید.

پیش از این نیز توسعه بانک گردشگری به عنوان بانکی نوپا که به تازگی مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دریافت کرده است، طبق ابلاغیه بانک مرکزی متوقف شده بود.

لازم به ذکر است که منوچهر زمانی فریزهندی مدیرعامل بانک گردشگری و مهدی جهانگیری کوهشاهی رئیس هیئت مدیره این بانک است.





