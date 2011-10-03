به گزارش خبرنگار مهر، ناظمی اردکانی در اولین اجلاس روسای سازمان های ثبت احوال کشورهای عضو اکو که صبح امروز در هتل لاله برگزار شد گفت: توسعه و پیشرفت متوازن و پایدار موکول به برنامه ریزی و آمارهای دقیق در حوزه جمعیت و تحولات مربوط به آن است و همچنین شناسایی اتباع داخلی و خارجی و بهره مندی شهروندان از امکانات مختلف مانند شرکت در انتخابات، مراجعه به دادگاه، استفاده از منابع آموزش و پرورش و بهداشت و .. در گروه در اختیار داشتن مدارک شناسایی است.

وی تاکید کرد: سازمان ثبت احوال ایران با تجربه یک قرن فعالیت و برخورداری از متخصصین و در اختیار داشتن فناوریهای جدید آماده همکاری با سایر اعضای سازمان های ثبت احوال کشورهای عضو اکو می باشد.

رئیس سازمان ثبت احوال گفت: در جهان متحول معاصر که مبتنی بر وابستگی میان دولت و ملت ها به یکدیگر است دستیابی به اهداف و منافع نیز از طریق همکاریهای منطقه ای و بین المللی امکان پذیر است به طوری که این همکاریها در پیشرفت توسعه و امنیت پایدار نقش موثری خواهد داشت و منجر به رفع مسائل و مشکلات می شود.

ناظمی اردکانی افزود: سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) نیز از بدو تاسیس با همکاری صادقانه اعضا تلاش کرده است که سهم مناسبی در همگرایی کشور های عضو این سازمان داشته باشند و زمینه توسعه در این کشورها را فراهم کنند.

وی گفت: ثبت وقایع حیاتی شهروندان و نیز اتباع هر یک از کشورهای عضو، صدور مدارک هویتی با ضریب امنیتی بالا و کاهش میزان جعل و آسیب پذیری آن، ایجاد و استقرار ثبت احوال الکترونیک از طریق بکارگیری فناوریهای جدید، صدور کارت ملی هوشمند و ... از جمله اقداماتی است که می توان با همکاری کشورهای عضو اکو در جهت توسعه و پیشرفت آن اقدام کرد.

معاون وزیر کشور گفت: امروزه امنیت کشورها از جمله در مسائل نظامی و تجاوز به مرزها تحول پیدا کرده و حوزه زندگی دولتها و ملتها را در بر می گیرد به طوری که امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و کنار آن امنیت نظامی مورد توجه قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: امنیت زیربنای انسانی دارد و جمعیت و تحولات جمعیتی در آن نقش کلیدی و اساسی را ایفا می کنند در همین راستا شعار این نشست که ثبت احوال نوین زمینه ساز توسعه است انتخاب شده است.