عملیات ویژه مبارزه با قاچاق در آذربایجان غربی طراحی و اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح دوشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان غربی افزود: دشمنان در پی بر هم زدن استقلال کشور و امنیت و آرامش آن با افزایش میزان قاچاق کالا و به خصوص کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر و سلاح بوده که مقابله با آن نیازمند مشارکت و همکاری دستگاههای اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی با تمام ظرفیت است.

وی خواستار خرید دستگاههای ایکس ری برای تجهیز گمرکات استان شد و بیان داشت: ایجاد زیرساختهای تسهیل مبادلات اقتصادی، ایجاد اشتغال از طریق جذب سرمایه گذاری و توسعه صنایع بویژه در مناطق مرزی، تجیهز گمرکات به تکنولوژی روز دنیا از ضروریات مبارزه با قاچاق کالا در استان است.

وی بر لزوم اجرای جدی احکام قضایی در مورد قاچاقچیان کالا و تامین ابزار و امکانات مورد نیاز برای مقابله با این پدیده تاکید کرد و اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران جوهره قاچاق برای امور اقتصادی نبوده بلکه با اهداف سیاسی، امنیتی و فرهنگی انجام می شود که این موضوع نیازمند آگاهی و هوشیاری نیروهای مرزبانی و گمرکات است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه داشتن حدود یک هزار کیلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان بیان داشت: آذربایجان غربی از نظر جغرافیایی و به لحاظ قاچاق کالا در شرایط خاصی قرار گرفته که باید تمهیداتی در استان اندیشیده شود تا حجم قاچاق کالا کاهش یافته و میزان تسلط بر مرز و کنترل های لازم افزایش یابد.

عیسی قنبری، معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه به تشریح عملکرد کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و همچنین کمیته های سه گانه آن در شش ماهه گذشته پرداخت.