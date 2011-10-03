به گزارش خبرگزاری مهر، علی داننده اظهار داشت: هنرمندان استان همواره آثار فاخر و ارزشمندی را خلق کرده اند که مایه توجه و تحسین بزرگان این عرصه بوده است.



وی همچنین با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی یکی از توانمندترین استان‌ها در زمینه هنر کاریکاتور است، گفت: امروز هنرمندان کاریکاتور استان در سطح بین‌المللی مطرح هستند، چنانکه در جشنواره های معتبر بین المللی افتخارآفرین بوده اند.



داننده با تشریح فعالیت های انجمن هنرهای تجسمی تصریح کرد: در این حوزه نیز تلاش‌های خوبی صورت گرفته و فعالیت‌های هنرمندان این عرصه قابل تقدیر است .



مدیرکل فرهنگ و اشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به قعالیت های انجمن عکاسی تبریز یادآور شد: آذربایجان شرقی مهد پرورش هنرمندان برجسته عکاسی بوده است، که استاد پروین قدس از این جمله بوده و آثار وی امروز در سطح ملی و بین‌المللی مطرح است.



وی با بیان اینکه هنرمندان آذربایجان شرقی در رشته‌های مختلف همواره سرآمد و فعال بوده اند، حوزه موسیقی را از حوزه‌های فعال هنری در استان دانست و افزود: حمایت از موسیقی محلی و بومی همواره مورد توجه این اداره کل بوده است.



