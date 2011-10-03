به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری صبح دوشنبه در مراسم دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور شهر آق قلا افزود: اگر انسانها علم خود را در مسیر صحیح آن هدایت نکنند بزرگترین فاجعه تاریخ بشری همچون ناکازاکی و هیروشیما در جهان رخ می دهد.

وی وقوع فجایع اسفبار در جهان را نتیجه استفاده ابزاری قدرتهای استکباری از علم بشری دانست.

طاهری رشد روز افزون علم دانشمندان ایرانی در عرصه های علمی را ستود و افزود: دین مبین اسلام و اعتقادات مذهبی و اسلامی اجازه استفاده از سلاحهای مرگبار وهسته ای را نمی دهد و گرنه با درایت دانشمندان ساخت سلاحهای هسته ای برای کشور ما غیر ممکن نیست.

لازم به ذکر است دانشگاه پیام نور آق قلا در 9رشته الهیات، ادبیات عرب، مدیریت دولتی و بازرگانی، جهانگردی، صنعتی، اقتصاد و حسابداری مشغول فعالیت است و رشته مهندسی علوم دامی نیز امسال به این دانشگاه اضافه شده است.



این دانشگاه در حال حاضر 920 دانشجو دارد.

