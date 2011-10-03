دستگیری کلاهبردار فراری در ازبکستان/ بازگشت 20 متهم فراری به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شکایت شخصی مبنی بر کلاهبرداری فردی به نام ”الف - الف“ که با اخذ مبلغ هنگفت جهت وارد کردن لوازم برقی به خارج از کشور متواری شده است، موضوع از طریق مرجع قضایی به پلیس بین الملل ارجاع شد.



با توجه به مستندات موجود مبنی بر احتمال ورود متهم فراری به کشورهای امارات، قزاقستان و یا ازبکستان، این اداره کل، ردیابی و دستگیری وی را از اینترپل کشورهای یاد شده درخواست کرد.



متهم ا.ا. که در فروردین ماه سال جاری پس از کلاهبرداری به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال از کشور متواری شده و تحت تعقیب مراجع قضایی کشورمان قرار داشت، با تلاش و پیگیری پلیس بین الملل ناجا ظرف مدت کمتر از شش ماه ردیابی، شناسایی، دستگیر و به کشور مسترد شد.



بر اساس این گزارش این کلاهبردار که به شش زبان روسی، تاجیکی، آذری، ازبکی، عربی و انگلیسی تسلط داشت پس از دستگیری در روز جمعه توسط تیم استرداد اعزامی به کشورمان مسترد و تحویل مرجع قضایی شد.



گفتنی است از اوایل سال جاری تاکنون بیش از 20 نفر از متهمین تحت تعقیب مراجع قضایی کشورمان بنا به درخواست این پلیس، در خارج از کشور شناسایی و بازداشت و بسیاری از آنها پس از انجام اقدامات قانونی و تشریفات لازم به کشور مسترد شده و تعدادی از آنها پس از انجام مراحل مقدماتی استرداد، به زودی به کشور بازگردانده خواهند شد.