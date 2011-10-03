به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حسینی در صبحانه خوری امروز خود با بخشخصوصی، با تاکید بر اینکه حساب ذخیره ارزی با قوت به کار خود ادامه خواهد داد، گفت: کارکرد حساب ذخیره ارزی همچون سابق ادامه مییابد؛ اما از این پس با توجه به آغاز به کار صندوق توسعه ملی، این حساب وامدهی نخواهد داشت.
عضو هیئتعامل صندوق توسعه ملی افزود: بر این اساس از این پس اگر به عنوان مثال منابع حاصل از فروش نفت 100 دلار باشد، 20 دلار آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد، 60 دلار در اختیار دولت باقی خواهد ماند و 20 درصد مابقی نیز به حساب ذخیره ارزی واریز میشود.
وی تصریح کرد: هم اکنون کارکرد اصلی وامدهی مربوط به صندوق توسعه ملی است و این صندوق تمایل دارد تا با همه بانکها اعم از دولتی و خصوصی، قرارداد عاملیت منعقد کند تا بتواند، پروسه وامدهی به بخشخصوصی را تسریع بخشد.
به گفته حسینی، صندوق توسعه ملی از تجربه حساب ذخیره ارزی بهره گرفته و تلاش کرده است تا مسائل منفی حساب ذخیره ارزی را وارد کار صندوق توسعه ملی نکند. بر این اساس البته باید اصلاح اساسنامه را صورت داد و برخی بندها، تغییر کند. در این راستا، صندوق توسعه ملی با اصلاح اساسنامه، به صندوقی توسعهای تبدیل خواهد شد.
وی اظهار داشت: تسهیلات مصوب برای مسکن مهر، هیچگاه از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت نشده است، چراکه پرداخت این تسهیلات، منع قانونی به لحاظ اساسنامه صندوق دارد، بنابراین اینکه در جراید گفته میشود از منابع صندوق توسعه ملی به مسکن مهر اختصاص یافت، تایید نمیشود.
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