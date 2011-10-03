مستند "زوران" تهیه شد

نسترن ترکمن، تهیهکننده این مستند داستانی با اشاره به ویژگی فتوت و مردانگی در مردمان کرمانشاه گفت: در این مستند با استفاده از منابع تاریخی و همچنین حکاکیهای روی دیوارهای بیستون و طاق بستان تلاش شده است سابقه کشتی پهلوانی و زورخانهای در این خطه از سرزمین ایران بررسی شود.
وی منشأ گسترش ورزش زورخانهای در میان مردم کرمانشاه را تاریخی بیان کرد و افزود: کسانی چون حسین گلزار، علی اصغر کرد، حسن گردانی و احمد پندل قهرمانانی هستند که به واسطه داشتن خصلتهای پهلوانی و مردمداری در میان مردم زبانزدند و این مستند به معرفی آنها میپردازد.
تهیهکننده مستند "زوران" زمان پیش تولید این مستند را یک ماه بیان کرد و گفت: کار تصویربرداری این اثر از اواخر خرداد ماه آغاز شده است و در یک قسمت 40 دقیقهای تولید میشود.
دیگر عوامل تولید مستند "زوران" عبارتند از رامین دانیالی تصویربردار، علی حشمتی صدابردار، شهین کرمی مدیر برنامهریزی و محمدرضا ترکمن مدیر تولید. امیر خوشدل نیز به عنوان استاد راهنما در کنار عوامل تولید حضور دارد.
"زوران" در فرهنگ کرمانشاه به معنی کشتی دو پهلوان است.
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