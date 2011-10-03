مصطفی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فدراسیون ورزش های ناشنوایان نگاه خاصی به هیئت ورزش های ناشنوایان استان قم دارد و خوشبختانه از نظر امکانات و تجهیزات حمایت های خوبی از سوی فدراسیون صورت می گیرد.



وی با تمجید از حمایت های اداره کل ورزش و جوانان استان قم، تصریح کرد: از مهر ماه سال گذشته که مسئولیت سرپرستی هیئت ورزش های ناشنوایان قم را بر عهده گرفته ایم، حمایت های این اداره کل و فدراسیون ناشنوایان سبب شده است تا گام های موثری در پیشرفت و توسعه اهداف و برنامه های هیئت ورزش های ناشنوایان برداریم.



علیزاده اضافه کرد: با توجه به اعتمادی که فدراسیون ورزش های ناشنوایان به هیئت قم دارد، ما برای میزبانی رقابت های قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی و همچنین اردوهای تیم ملی اعلام آمادگی کردیم که در نخستین گام میزبانی اردوی تیم ملی تنیس روی میز به قم واگذار شد.



رئیس جدید هیئت ورزش های ناشنوایان استان قم ابراز داشت: بدین ترتیب اعضای تیم ملی تنیس روی میز مردان ناشنوای کشورمان در آذرماه به مدت 10 روز تمرینات آماده سازی خود را به میزبانی هیئت ورزش های ناشنوایان استان قم برگزار می کنند.



وی در ادامه با اشاره به فعالیت ناشنوایان قمی در رشته های مختلف، افزود: ورزشکاران ناشنوای قمی در حال حاضر در رشته های ورزشی تنیس روی میز، فوتسال، فوتبال، شطرنج، دو و میدانی، والیبال و کشتی به صورت جدی در بخش قهرمانی فعالیت می کنند.



علیزاده در ادامه با اشاره به حضور تیم های ورزشی رشته های مختلف فعال در هیئت ورزش های ناشنوایان استان قم، تصریح کرد: ورزشکاران عضو تیم های فوتسال، والیبال و کشتی در حال حاضر در اردوی آماده سازی برای اعزام به پیکارهای قهرمانی کشور به سر می برند.



وی به عضویت ورزشکاران قمی هیئت ورزش های ناشنوایان استان قم در تیم های ملی ناشنوایان کشورمان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر یک فوتسالیست در تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان و دو بانوی والیبالیست نیز در تیم ملی والیبال بانوان ناشنوا عضویت دارند.



رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان استان قم خواستار تجهیزات، امکانات و فضای ورزشی مناسب برای ورزش ناشنوایان قم شد و اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به کمبود از این نظر تمرینات و برنامه های آماده سازی ورزشکاران عزیز ناشنوا را به سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان آورده ایم و با این که این سالن مستلزم هزینه است اما نگاه ما این است که در مرکز شهر فضایی مناسب برای جذب عزیزان ناشنوا به ورزش ایجاد شود.



وی تصریح کرد: در بهزیستی قم پرونده 3700 ناشنوا را استخراج کرده ایم که از بین رده های سنی مختلف، مشخصات افراد زیر 40 سال را در نظر گرفته و آنها را برای حضور در فعالیت های ورزشی این هیئت دعوت کرده و خواهیم کرد.

