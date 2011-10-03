به گزارش خبرگزاری مهر، همایش آموزش پیشگیری از اعتیاد با حضور روحانیون در محل فنی و حرفه ای خواهران شهرستان میبد برگزار شد.

در این همایش که با همکاری اداره بهزیستی شهرستان میبد برگزار شد، دکتر صادقی پور از اساتید و روانشناسان مطرح استان یزد با اشاره به خطرات اعتیاد و انواع مواد مخدر صنعتی گفت: اعتیاد بلایی خانمان سوز است که ریشه خانواده و اعتقاد را از بنیان خشک می کند.

وی با بیان مواردی در مورد راهکارها و روشهای جلوگیری از گرایش نسل جوان مطالبی را به تفصیل شرح داد و از روحانیون خواست تا در منابر و مجالس این مضرات را به مردم به ویژه نوجوانان و جوانان گوشزد کنند.

تشکیل جلسه داخلی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بافق

جلسه اداری شهرستان بافق با حضور رئیس و کارکنان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور رئیس و کارمندان اداره تبلیغات اسلامی بافق تشکیل شد، پیرامون وظایف کارکنان و مشکلات اداره بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی در مورد تقسیم کار طبق وظایف محوله کارکنان و پاسخ سریع به نامه های ارسالی از استان اتخاذ شد.

میزبانی از شرکت کنندگان در همایش دو استقامت امدادی جاده ولایت

همایش دو استقامت امدادی جاده ولایت در قالب برنامه های نهمین جشنواره بین المللی فرهنگی، هنری، ورزشی امام رضا (ع) برگزار و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صدوق به عنوان ایستگاه توقف این گروه انتخاب شد.

این همایش با مشارکت پنج استان خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، یزد و خراسان رضوی از 31 شهریور ماه تا 17 مهرماه در مسیر شلمچه تا مشهد مقدس انجام خواهد شد.

برگزاری دومین جلسه نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر در استان یزد

دومین جلسه نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر در استان یزد با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و مدیران دستگاه های فرهنگی با هدف برنامه ریزی گرامیداشت دهه امامت و ولایت در محل دفتر امام جمعه برگزار شد.

در این جلسه آیت الله ناصری رئیس نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر در استان با اشاره به اهمیت و جایگاه غدیر افزود: همانگونه که فلسفه قیام عاشورا را در جامعه تبیین کردیم در تلاش باشیم تا ابعاد مختلف حادثه غدیر را بازگو و معنای واقعی آن را به نسل جوان جامعه بشناسانیم.

فلاح زاده استاندار یزد نیز در این نشست از همه دستگاه های فرهنگی به خصوص صدا و سیما خواست با عزمی همگانی عید غدیر را تبیین کند.

حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی، دبیر اجرایی نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر نیز در این نشست با اشاره به اهداف برگزاری جلسه در مورد ابلاغیه های ارسالی از مرکز، تهیه مکان برای بنیاد در استان، تشکیل ستاد دهه امامت و ولایت، بودجه و اعتبارات بنیاد و ارسال اقلام فرهنگی مطالبی را بیان کرد.