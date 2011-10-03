فیلمساز یزدی در چهار جشنواره معتبر فیلم حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دهقان با فیلم مستند "بوی گردو" در جشنواره بین المللی فیلم رشد و با سه فیلم "آرامش در سنگ"، "نخل درخت زندگی" و "روز بیست و هفتم" در جشنواره سراسری میراث نگاه خوزستان و با فیلمهای مستند "روز بیست و هفتم" و "نخل درخت زندگی" در جشنواره سراسری فیلم سوره حضور دارد.

وی چندی پیش به عنوان داور و نماینده ایران در چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم اوبرن استرالیا حضور داشت.

"روز بیست و هفتم" و "آرامش در سنگ" از کارهای تازه تولید علیرضا دهقان است.

دهقان دیپلم سینما را از هنرستان هنر های زیبای یزد و لیسانس نمایش را از دانشکده هنر و معماری تهران گرفته است و هم اکنون عضو انجمن مستند سازان خانه سینما است.