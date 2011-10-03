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۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

فیلمساز یزدی در چهار جشنواره معتبر فیلم حضور یافت

فیلمساز یزدی در چهار جشنواره معتبر فیلم حضور یافت

یزد - خبرگزاری مهر: علیرضا دهقان فیلمساز یزدی امسال با ساخت چند فیلم جدید در جشنواره های مختلف حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دهقان با فیلم مستند "بوی گردو" در جشنواره بین المللی فیلم رشد و با سه فیلم "آرامش در سنگ"، "نخل درخت زندگی" و "روز بیست و هفتم" در جشنواره سراسری میراث نگاه خوزستان و با فیلمهای مستند "روز بیست و هفتم" و "نخل درخت زندگی" در جشنواره سراسری فیلم سوره حضور دارد.

وی چندی پیش به عنوان داور و نماینده ایران در چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم اوبرن استرالیا حضور داشت.

"روز بیست و هفتم" و "آرامش در سنگ" از کارهای تازه تولید علیرضا دهقان است.

دهقان دیپلم سینما را از هنرستان هنر های زیبای یزد و لیسانس نمایش را از دانشکده هنر و معماری تهران گرفته است و هم اکنون عضو انجمن مستند سازان خانه سینما است.

کد مطلب 1422926

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