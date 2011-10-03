خارش و اشک ریزش از عوارض تنفس ریزگردها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا فضل‌اللهی از سازمان بهداشت جهانی خواست فقط به ارائه آمار بسنده نکند و آلودگی منطقه به ریزگردها و گرد و غبار را مدیریت کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مدیریت تحولاتی که منجر به وارد آمدن ضرر و زیان به سلامتی مردم می‌شود هم کار سازمان جهانی بهداشت ست و این سازمان نباید فقط آمار ارائه کند.

وی افزود: مطالعه اخیر این سازمان که بازه زمانی سالهای 2003 تا 2010 را در بر می‌گیرد شامل 1100 شهر دنیا می‌شود که طی آن دو شهر اهواز و سنندج از ایران و یک شهر از مغولستان آلوده‌ترین شهرهای دنیا از نظر آلودگی به ریزگردها شناخته شده‌اند.

این فوق تخصص آسم و آلرژی افزود: شاخص آلودگی هوا PM‌ و مخفف واژه انگلیسی Particular Material ‌ به معنی مواد مخصوص است که براساس واحد سنجش میکرون ارزیابی می‌شود و میزان ریزگردها بیش از 20 میکرون از حالت طبیعی خارج است و طبق گزارش WHO‌ این میزان در سنندج 252 و در اهواز 372 میکرون بوده است.

فضل‌اللهی ادامه داد: برخی ریزگردها کمتر از Pm10‌ و برخی کمتر از Pm2.5‌ میکرون هستند که در این مطالعه اندازه ذرات Pm10‌ میکرون لحاظ شده است.

وی عوارض درازمدت و کوتاه مدت این ریزگردها بر سیستمهای تنفسی و قلب را مورد اشاره قرار داد و گفت: خارش، اشک ریزش، سوزش در گلو و بینی و چشم عوارض کوتاه مدت این ریزگردها بر دستگاه تنفسی فوقانی است که گاهی باعث تحریک مخاط دستگاه تنفسی تحتانی و ایجاد سرفه و تنگی نفس هم می‌شود.

این فوق تخصص آسم و آلرژی گفت: این عوارض در بیمارانی با سابقه مزمن تنفسی مثل آسم و آلرژی موجب تشدید حملات آسم می‌شود.

وی افزود: بنا بر مطالعات، ین ریزگردها چون حاوی ترکیبات عالی و معدنی هستند در درازمدت موجب بیماری‌های مزمن ریوی از جمله چسبندگی ریوی می‌شوند.

فضل اللهی از شهروندان جنوب و غرب کشور خواست از ماسک استفاده کرده و از فعالیتهای بدنی سنگین در هوای آزاد خودداری کنند و هنگام هشدارهای هواشناسی از تردد در شهر نیز خودداری کنند.