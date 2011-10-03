به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ظریفیان شب یکشنبه در همایشی که به مناسبت تجلیل از ناشنوایان برگزار شد اظهار کرد: ناشنوایان به سختی در اجتماع زندگی می کنند و انتظار دارند که مسئولین امر مشکلات وسختی های آن ها را درک کرده و تدابیری برای رفاه حالشان بیندیشند.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی 12 هزار و مشهد 8 هزار ناشنوا دارد، تاکید کرد: تعداد بالای ناشنوایان در استان و مشهد نیازمند ساماندهی، ارائه امکانات و شغل مناسب است اما متاسفانه به اقشار ناشنوا هیچ نوع خدماتی ارائه نمی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ناشنوایان از هیچ نوع حقی بهرمند نبوده ودر حقیقت از داشتن برنامه های تفریحی، فرهنگی و مذهبی محروم هستند.

وی با اشاره به انتظارات ناشنوایان از مسئولین اظهار داشت: ناشنوایان هدیه و تقدیر نمی خواهند و تنها از مسئولین تقاضا دارند اقدامی برای آن ها انجام داده و احترام و حرمتشان را به عنوان شهروند یک جامعه حفظ و در عین حال انتظار دارند نگاهی خاص به آن ها که جز سکوت صدایی نمی شوند داشته باشند.

وی با بیان اینکه متاسفانه کارکنان بهزیستی زبان صحبت با ناشنوایان را نمی دانند تصریح کرد: کارمندانی که در بهزیستی فعالیت می کنند زبان اشاره و صحبت با ناشنوا را نیاموخته اند و این امر باعث تاسف است که شاغلان دربهزیستی کم ترین علامت های اشاره را نمی دانند.

وی با بیان اینکه محل ویژه ای به کانون ناشنوایان اختصاص داده نشده افزود: کانون ناشنوایان مشهد در ساختمانی که متعلق به اوقاف بوده فعالیت می کند و ما از مسئولین تقاضا داریم برای حل این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند.

گفتنی است در پایان این مراسم از 10 ناشنوای نخبه تجلیل شد