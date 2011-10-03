به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن آقاجانی گفت: وزارت بهداشت خود را ملزم دانسته تا در جهت بحث جهاد اقتصادی به عنوان شعار امسال که ازجانب مقام معظم رهبری اعلام شده است فعالیت داشته باشد، ما نیز با تاکید بر این شعار، بحث جهاد اقتصادی در نظام سلامت را در این همایش دنبال می‌کنیم.

وی افزود: خوشبختانه از آغاز سال جاری از طریق نشست‌هایی که با رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران صورت گرفته، با طرح برنامه‌ریزی‌های دقیق، بر راهکارهای مناسبی که در تمامی سطوح در این زمینه پیشنهاد شده است، تمرکز کرده و نتایج این تدابیر را در جهت صرفه‌جویی اقتصادی، در این اجلاس ارایه می‌ کنیم.

آقاجانی یادآور شد: اولین نشست بزرگ دست‌اندرکاران سلامت که با عنوان "همه برای سلامتی، سلامتی برای همه" در دی ماه سال 89 برگزار شد، در نوع خود کاری بی‌نظیر و ابتکاری بود، مسئولان نظام سلامت کشور اعم از وزیر، معاونین، مدیران کل و مدیران ارشد حوزه ستادی، رؤسا و هیات‌های علمی دانشگاه‌ها، رؤسای بیمارستان‌های دولتی و خصوصی و رؤسای شبکه وخانه‌های بهداشت از سراسر کشور در این همایش حضور داشتند، این نشست با توجه به حضور گسترده افراد از گستردگی کمی و کیفی بالایی برخوردار شد.

وی گفت: در آن اجلاس از تمامی افرادی که به گونه‌ای با مسئله سلامت کشور مرتبط بودند، در خارج از حوزه وزارت بهداشت و در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزرای مرتبط با این موضوع در حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی معاون اول ریاست جمهور به عنوان یکی از مقامات ارشدی که نسبت به حوزه سلامت بسیار حساس بوده و پیگیر مسایل هستند، حضور داشتند و خوشبختانه این کار با هم‌اندیشی، اتفاق نظر و ایجاد انرژی مضاعف جهت افزایش انگیزه و عزم راسخ جهت حل مشکلات و معضلات نظام سلامت منجر شد، به گونه‌ای که شاهد بازخوردها و بازتاب‌های این نشست با تأثیری مثبت در کلیه سطوح وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در اقصی نقاط کشور هستیم.

آقاجانی افزود: لذا به منظور پی‌گیری بیشتر جهت دستیابی به اهداف مشترک در صدد برگزاری دومین همایش برآمدیم، زیرا معتقدیم "گفتمان سلامت باید در کشور قالب باشد"، در واقع اهمیت نظام سلامت باید در اذهان کلیه‌ی آحاد در سطوح مختلف جامعه، ارتقاء یافته و توجهات بیشتری به آن معطوف گردد و به عنوان اولین اولویت در سرلوحه‌ی اجرای امور کشور مطرح باشد.

مشاور وزیر بهداشت گفت: هرچند ممکن است به ظاهر، افراد به این مسئله توجه کنند ولی اهمیت به جزییات ضروری در این زمینه، مهمترین راهکار جهت تحقق این هدف و دستیابی به نتیجه مطلوب خواهد بود. پذیرش سلامت توسط مسئولین بعنوان اولین اولویت در کلیه سطوح مملکت، الزاماتی را به همراه خواهد داشت ولی در صورت عدم پایبندی به این الزامات این امر تنها در حد یک شعار باقی خواهد ماند.

دبیر دومین همایش بزرگ دست اندرکاران نظام سلامت اظهار داشت: در این همایش بخشی به هم‌اندیشی با مسئولین نظام سلامت کشور در داخل وزارت بهداشت اختصاص دارد که این امر در قالب سخنرانی و کارگاه ارایه می‌شود. بخش دیگر با دعوت از افرادی که در خارج از وزارت بهداشت هستند و به شکلی مطالبات وزارت بهداشت را پی‌گیری می‌کنند، انجام می‌شود.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی گفت: امیدواریم در این نشست بتوانیم با حضور مسئولین وزارت بهداشت، بخش خصوصی و با همکاری رؤسایل انجمنهای علمی - تخصصی که در این همایش نیز از آنها دعوت به عمل آورده‌ایم، از تدابیر و توصیه‌های این افراد به عنوان اتاق فکر وزارت بهداشت بهره‌مند شویم تا بتوانیم با ارایه بسیاری از راهکارها و دستورالعملهای مختلف در شیوه‌های درمانی و ارایه راهکارهایی در موارد تشخیصی و درمانی که انجمن‌ها می‌توانند از دیدگاه تخصصی و فنی به مسئولین نظام سلامت ارایه دهند جهت دستیابی به اهداف مشترکمان گامهای محکم‌تر و بزرگ‌تری برداریم. وی افزود: امیدواریم این همایش تأثیرات مناسبی را برای انجمن‌های علمی - تخصصی و مجموعه نظام سلامت و مردم عزیز کشورمان به همراه داشته باشد.

دومین گردهمایی بزرگ دست اندرکاران نظام سلامت با محوریت "جهاد در نظام سلامت" یکشنبه 17 مهرماه در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار می شود.