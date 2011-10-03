AFC هیئت مدیره استقلال و پرسپولیس را نپذیرفت/ احتمال تعطیلی لیگ برتر!

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر صبح امروز دوشنبه با حضور در نشست کمیته رسانه های فدراسیون فوتبال ضمن بیان این مطلب افزود: پس از آنکه در نامه ای اعضای هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کردیم، این کنفدراسیون با تاکید بر اینکه این دو هیئت مدیره از نظر AFC قانونی نیستند از فوتبال ایران خواست تا نسبت به رفع مشکلات باشگاه ها اقدام کند.

وی ادامه داد: کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید دارد که اعضای جدید هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید به ثبت شرکت ها برسند و پس از آن به این کنفدراسیون معرفی شوند. در صورتی که تا روز 14 اکتبر تمامی مدارک استقلال و پرسپولیس و سایر باشگاه ها به دست کنفدراسیون فوتبال آسیا نرسد احتمال کسر سهمیه های ایران و حذف این دو تیم پرطرفدار از فصل آینده رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا وجود دارد.

عزیز محمدی خاطرنشان کرد: علاوه بر استقلال و پرسپولیس برخی باشگاه ها هنوز نتوانسته اند مدارک شان برای گرفتن پروانه حرفه ای کامل کنند. باشگاه های داماش ، سرچشمه و فجرسپاسی مشکلات بیشتری نسبت به تیم های دیگر دارند و باید تمام مدارک شان را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنند.

وی افزود: باشگاه های راه آهن ، ملوان ، سایپا ، فولا و صبا نیز هرکدام نواقصی دارند که باید تا قبل از پایان مهلت جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا نواقص شان را برطرف کنند و مدارک لازم را در اختیار سازمان لیگ قرار دهند تا به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شود. در صورتیکه نتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم قطعا برای گرفتن پروانه لیگ حرفه ای به مشکل خواهیم خورد.

رئیس سازمان لیگ برتر با تاکید بر اینکه وضعیت فوتبال بحرانی است و همه باید این مئسله را جدی بگیرند خاطرنشان کرد: فوتبال ایران تا سال 91 باید بتواند شرایط برگزاری لیگ حرفه ای را کسب کند اما با روندی که در حال حاضر وجود دارد این امکان بسیار ضعیف است و وظیفه ماست که از حالا هشدارهای لازم را به مسئولان بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه برای گرفتن مجوز پروانه حرفه ای باشگاه ها باید طراز مالی مثبت داشته باشند به مشکلات تامین درآمد در باشگاه ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه قوانینی که الان وجود دارد و هزینه کردن در ورزش قهرمانی از سوی نهادها را ممنوع کرده است مشکلات زیادی را برای باشگاه ها بوجود آورده که این احتمال را باید داد که در نیم فصل برخی بازیکنان باشگاه ها به خاطر مشکلات مالی اعتصاب کنند. حتی با وضعیت موجود احتمال تعطیلی لیگ برتر نیز وجود دارد!

رئیس سازمان لیگ برتر در پایان تاکید کرد: امیدوار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان دست در دست هم دهند و کمک کنند تا مشکل درامدزایی باشگاه ها حل شود و فوتبال ایران بتواند در زمان مشخص شده کنفدراسیون فوتبال آسیا شرایط احراز لیگ حرفه ای را کسب کند.