پايگاه قهرماني هيات بدمنيتون خراسان گشايش يافت

مهدي جاويدي، مسوول روابط عمومي هيات بدمينتون خراسان در گفتگو با خبرنگار" مهر" با بيان مطلب فوق اظهار داشت: امسال براي اولين بار مسابقات بدمينتون جام رضوي مطابق با تقويم فدراسيون از تاريخ دوم ديماه در مشهد آغاز شد و طي دو روز رقابت دوره اي چهره تيمهاي برتر شناخته شد كه خراسان و ناحيه 5 مشهد به ترتيب مقامهاي اول و دوم و ناحيه 6 مشهد نيزمقام سوم را به دست آورد.

وي با گلايه از فدراسيون بدمينتون نيز چنين گفت: قبل از اينكه مسابقات جام رضوي آغاز شود، فدراسيون مسابقات زنجان را برگزار كرد و اين در حالي بود كه اين مسابقات در تقويم فدراسيون قرار نداشت. عوامل ديگري هم نظير سردي هوا در اين فصل براي نقل و انتقال تيمها و نزديكي دانش آموزان نيز مزيدعلت شد تا تنها كرج تيم خارج استاني اين رقابتها باشد.

جاويدي همچنين از افتتاح پايگاه قهرماني كميته آمادگي جسماني هيات بدمينتون خراسان به نيكي ياد كرد. وي يادآور شد: فاز اول اين پايگاه با تلاشهاي مسوولين هيات افتتاح شده كه اميدواريم با ياري و مساعدت مجمع خيرين هيات تا سال آينده فاز دوم را نيز افتتاح شده ببينيم.