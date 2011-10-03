به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مجموعه صوتی ثامن ضامن، حاوی سبک جدیدی از تلفیق احادیث، حکایات و نغمه هایی پیرامون حضرت علی بن موسی الرضاالمرتضی(ع) است که به مناسبت میلاد آن امام همام، به کوشش مؤسسه فرهنگی تسـنیم نور، تولید و در ایام دهه کرامت عرضه خواهد شد.

مؤسسه فرهنگی تسـنیم نور وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی 3 خرداد 84 با انگیزه ارتقای سطح دانش و بینش عمومی، اعتلای فرهنگ و هنر کشور، ترویج، اشاعه فرهنگ و هنراصیل ایرانی - اسلامی و براساس اهداف فرهنگی مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسـلامی ایران فعال شده است .

یکشنبه 17 مهر( 11 ذیقعده) میلاد فرخنده امام رضا (ع) است .