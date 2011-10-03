به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا و انتخابی مسابقات جهانی از فردا دوشنبه در مسقط عمان آغاز می شود. در این رقابت‌ها همچون دوره‌های گذشته تنها کشورهای منطقه غرب آسیا همچون عمان، کویت، قطر و پاکستان برای دستیابی به عنوان قهرمانی قاره کهن باهم به رقابت خواهند پرداخت و بازهم کشورهای شرق آسیا با وجود داشتن شرایط مناسب ساحلی برای پرداختن به این رشته از حضور در رقابت‌ها استقبال نکرده‌اند!

نخستین دوره این مسابقات در سال 2004 میلادی به میزبانی مسقط عمان برگزار شد. در آن سال تیم عمان ضمن میزبانی رقابت‌های هندبال ساحلی قهرمانی آسیا اولین قهرمان قاره کهن در بخش ساحلی لقب گرفت و جواز حضور در جام جهانی را بدست آورد. تیم کشورمان در این دوره از رقابت‌ها در دیدار رده بندی به پاکستان باخت و چهارم شد.

دومین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا به میزبانی کشورمان در بندرعباس برگزار شد. در این دوره تیم ایران به لطف میزبانی در رده دوم آسیا ایستاد تا برای اولین بار جواز حضور در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان را بدست آورد. رده بندی دو دوره اخیر رقابت‌های هندبال ساحلی قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

* اولین دوره - سال 2004 - مسقط عمان:

1- عمان، 2- بحرین و 3- پاکستان

* دومین دوره - سال 2007 - بندرعباس ایران:

1- پاکستان، 2- ایران و 3- ژاپن

سومین دوره این مسابقات قرار بود در سال 2009 برگزار شود اما لغو شد تا کنفدراسیون هندبال آسیا در اقدامی غیرحرفه‌ای بدون در نظر گرفتن حق سایر کشورهای آسیایی تیم‌های عمان و قطر را به عنوان نمایندگان آسیا راهی مسابقات جهانی ترکیه کرد. این اقدام کنفدراسیون هندبال آسیا مورد اعتراض شدید کشورهای آسیایی قرار گرفت و شاید عدم استقبال کشورهای آسیای شرقی از سومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به همین دلیل باشد.

تصویری از برگزاری دومین دوره مسابقات هندبال ساحلی مردان آسیا - بندرعباس - سال 2007

رقابت‌های هندبال ساحلی قهرمانی آسیا جنبه انتخابی مسابقات جهانی را دارد. تاکنون چهار دوره از مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان برگزار شده که به ترتیب کشورهای مصر، برزیل، اسپانیا و ترکیه میزبانی این مسابقات را برعهده داشته‌اند. تیم کشورمان تنها یکبار در مسابقات جهانی اسپانیا حاضر بوده است.

اما تیم ساحلی ایران پس از یک دوره لغو مسابقات آسیایی و حتی لغو مسابقات قهرمانی کشور در حالی برای دفاع از عنوان نایب قهرمانی خود راهی مسابقات قهرمانی آسیا شده که تنها چند مرحله اردوی کوتاه مدت را با حمایت هیئت هندبال بندرعباس در جنوب کشور پشت سر گذاشته است. با این حال رئیس فدراسیون هندبال کشورمان امیدوار است این تیم پس از رکود چندساله بتواند عنوان نایب قهرمانی‌اش را در آسیا تکرار کند.

جلال کوزه گری پتانسیل تیم ملی هندبال ساحلی کشورمان را بالا می داند و معتقد است: "هرچند اردوهای کوتاه مدتی برای تیم ملی هندبال ساحلی برگزار شده اما مسئولان هندبال بندرعباس به عنوان حامی تیم ملی ساحلی، تلاش کردند با استخدام یک مربی خارجی شرایط آمادگی بهتری را برای این تیم مهیا کنند. ما امیدواریم تیم ایران بتواند با همین پشتوانه فنی، نتیجه خوبی هم در آسیا بگیرد".

مطمئنا یکی از مشکلات این تیم در راه آماده سازی نبود بازیکنان مطرح بوده است. علیرضا رحیمی رئیس کمیته هندبال ساحلی آسیا نبود این بازیکنان را معضلی برای تیم‌های ساحلی آسیا دانست و گفت: " در دوره‌های گذشته زمان برگزاری مسابقات ساحلی با مسابقات داخل سالنی تداخل نداشت. به همین خاطر شاهد حضور بازیکنان مطرح سالنی در مسابقات ساحلی بودیم اما این روزها باشگاه‌های آسیا و تیم‌های ملی کشورها خود را برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک و جام باشگاه‌های آسیا آماده می کنند. به همین خاطر شاید سطح رقابت‌ها پس از یک دوره تعطیلی بالا نباشد".

هندبال ساحلی در قاره آسیا رشته‌ای جدید است. کسب عنوان نایب قهرمانی ایران در دوره گذشته مسابقات، شرایط ایده‌آل جغرافیایی ایران و داشتن سواحل مناسب در جنوب کشور و از همه مهمتر پیشرفت هندبال سالنی ایران در چند سال گذشته می تواند سرمنشا خوبی برای پیشرفت این رشته در ایران باشد. این موفقیت تنها منوط به سرمایه گذاری، برنامه ریزی، تمرین و برپایی اردوی مناسب است.

هندبال ساحلی نه تنها در ایران بلکه در آسیا هم بین کشورها دیده نمی شود، استقبالی از آن نشده و کشورها با وجود داشتن شرایط مناسب جغرافیایی تمایلی به سرمایه گذاری در آن ندارند. این در حالی است که حضور نمایندگان ایران در مسابقات جهانی نشان می دهد که آسیایی‌ها توان بالقوه‌ای در توسعه این رشته ساحلی دارند و تنها نیازمند توجه هستند.

سومین دوره مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا در بخش مردان تا 14 مهرماه در مسقط عمان برگزار می شود.