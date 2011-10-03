بهره برداری از معدن طلای ساریگونی قروه/2300 فرصت شغلی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری ظهر امروز در جلسه هماهنگی برای آغاز فعالیت های شرکت اوراسیا گلد قزاقستان با شرکت های ایرانی درخصوص راه اندازی معدن طلای ساریگونی شهرستان قروه اظهار داشت: با توجه به هماهنگی های صورت گرفته فروردین 92 کار بهره برداری از این معدن آغاز می شود.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسه با دستگاه های خدمات رسان ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای بهره برداری از معدن طلای ساریگونی است، اظهار داشت: شرکت اوراسیا گلد قزاقستان برای بهره برداری شمش طلا نیازمند 18 ماه فرصت است که انتظار می رود که همه دستگاه های مربوطه همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار قروه افزود: با پیگیری های مستمر استاندار کردستان در بحث تملک اراضی، طراحی های انتقال شبکه آب و گاز، فاضلاب و عملیات اجرایی کارخانه در آینده نزدیک آغاز می شود و انتظار می رود که شرکت سرمایه گذار نیز جدیت لازم را در این حوزه داشته باشد.

فخری به فواید استخراج معدن طلای ساریگونی شهرستان قروه برای مردم استان کردستان اشاره کرد و افزود: در بحث اشتغالزایی در صورت افتتاح این معدن 300 نفر در مرحله اول از مردم محلی و بعد از راه اندازی کارخانه نیز بیش از دو هزار نفر دیگر مشغول به کار می شوند.

در ادامه این جلسه نایب رئیس شرکت اوراسیا گلد قزاقستان گفت: مجوز بهره برداری این پروژه از دوم شهریور ماه سال جاری صادر شده است و تقریبا طی هفت ماه گذشته مسئله طراحی و آماده کردن تکنولوژی جدید طلا، طراحی کارخانه با مهندسین قزاقستانی و ایرانی نیز آغاز شده است.

محمد شیرزادی با بیان این مطلب که 18 ماه دیگر با تاسیس کارخانه محصولات اولیه ماه فوریه و ژانویه 2013 تولید می شود، گفت: میزان تولید در مرحله اول دو میلیون تن سنگ معدن و در سالهای بعد این میزان به بیش از چهار میلیون تن سنگ افزایش خواهد یافت.

وی بیان کرد: راه اندازی این کارخانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بحث معیشت و اشتغالزای تاثیرگذار است که این مهم یکی از راه های اصلی در جهت برطرف شدن مشکل بیکاری در استان کردستان خواهد بود.

نایب رئیس شرکت اوراسیا گلد قزاقستان گفت: برنامه هایی برای عمران روستاهای اطراف معدن نیز در نظر گرفته شده است که شامل خدمات آموزشی متخصصین آب و برق، کمک های ساختمانی برای ساخت مساجد و مدارس انجام می شود.

شیرزادی افزود: در ایجاد اشتغال اولویت با روستاهای اطراف و بعد با قروه، استان های تابع و کل کشور است و از سوی شرکت های خارجی خدمات بهتر و بیشتری را به روستاییان ارائه می کنیم.

وی در پایان اعلام کرد: مجوز بهره برداری در مرحله اول هفت سال و در مرحله دوم 16 سال طول خواهد کشید و با توجه به شرایط موجود انتظار می رود که همکاری همه مسئولان و سازمانهای مربوطه در امر اجرای شدن این پروژه با جدیت هر چه تمامتر ادامه داشته باشد.