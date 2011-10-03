ادامه پیگیری نمایندگان اهواز برای خروج شرکت کربن از شهر

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت کربن ایران در سال 1351 پس از مطالعات صورت گرفته در زمینه تامین دوده صنعتی مورد نیاز کارخانجات لاستیک سازی با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بانک صنعت و معدن و صاحب نام‌ترین کارخانه تولید دوده صنعتی جهان یعنی شرکت کابوت آمریکا (CABOT CORPORATION) آغاز به‌کار کرد.

کارخانه این شرکت در شهر اهواز درسال 1353 با ظرفیت سالانه 14 هزار تن محصولی با کیفیت و مرغوب تولید می کرد که به راحتی بازار داخلی را جذب کرده و در سالهای 1356 و 1375 ظرفیت اسمی خود را مجموعا به 36 هزار تن افزایش داد و هم اکنون سالانه بیش از 50 هزار تن دوده صنعتی تولید و به بازار عرضه می کند.



در همین خصوص شبیب جویجری در خصوص معرفی اهواز به عنوان آلوده ترین شهر جهان به خبرنگار مهر گفت: نمایندگان مجلس مدتهاست در حال پیگیری برای انتقال شرکت کربن ایران به خارج از محدوده شهر اهواز هستند زیرا اعتقاد دارند وجود چنین کارخانه ای به عنوان اولین تولیدکننده کربن بلاک در خاورمیانه و ایران، در قلب شهر اهواز ضررهای فراوانی برای مردم اهواز دارد.



وی افزود: یکی دیگر از مواردی که باعث آلودگی شهر اهواز شده، وجود پدیده مخرب گرد و غبار در شهر است که 90 درصد منشا این پدیده از کشورعراق است ولی در کشور عراق به علت مشکلات فراوان ناشی از جنگ و حضور اشغالگران، توجه به این پدیده در اولویت کاری این کشور قرار ندارد.



مسئول کمیته مقابله با ریزگردها در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی اعظمی از تالاب هورالعظیم در کشور عراق خشک شده، گفت: کشور ترکیه در سالهای اخیر اقدام به احداث سدهای فراوانی در سرشاخه های رودخانه های دجله و فرات به عنوان منابع اصلی تغذیه آب تالاب هورالعظیم کرده که این موضوع در نهایت باعث خشک شدن تالاب شده است.



جویجری تصریح کرد: خشک شدن تالاب باعث سبک شدن خاک منطقه شده و در نتیجه با اندک ورزش بادی این خاک به سمت مرزهای ایران حرکت و در اولین نقطه خوزستان را تحت الشعاع خود قرار می دهد.



وی با رد این تصور غلط که بخشی از منشا گرد و غبار خوزستان کشور عربستان است، تاکید کرد: در ابتدا حتی خود من نیز و اغلب کارشناسان نیز چنین نظری داشتند ولی با مطالعات ماهواره ای و دقیق صورت گرفته، مشخص شد عربستان نقش فوق العاده اندکی در این گرد و غبار دارد.



نماینده مردم اهواز در خصوص آخرین اقدامات کشور عراق برای مهار پدیده گرد و غبار گرفت: به دنبال رایزنیهای صورت گرفته کارشناسان عراق آموزشهای لازم را برای انجام مالچ پاشی و بیابیان زدایی در کشور خود را در شهرستان اهواز دیده اند و از ابتدای سال آینده این کار آغاز می شود.



جویجری در خصوص علت کاهش پدیده گرد و غبار در دو ماه گذشته نیز گفت: این مسئله به دلیل بارشهای جوی بوده است و ربطی به اقدامات دو کشور ندارد.



هفته قبل سازمان بهداشت جهانی در گزارشی شهرستان اهواز را به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی کرد.