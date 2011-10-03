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۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

محمدیان در غرفه مهر مطرح کرد:

ضرورت انتقال حوزه به حوزه آب برای نجات دریاچه ارومیه

ضرورت انتقال حوزه به حوزه آب برای نجات دریاچه ارومیه

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی انتقال حوزه به حوزه آب برای نجات دریاچه ارومیه را ضروری دانست.

مسعود محمدیان که در جریان برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های تبریز در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافته بود، به خبرنگار این خبرگزاری گفت: آذربایجان شرقی در راستای بهبود وضعیت نابسامان دریاچه ارومیه متعهد به صرفه جویی 270 میلیون مترمکعبی در سالجاری است اما این میزان صرفه جویی برای نجات دریاچه ارومیه ناکافی است و باید انتقال حوزه به حوزه آب در دستور کار قرار بگیرد.

وی افزود: مسئولیت انتقال حوزه به حوزه آب به دریاچه ارومیه با شرکت آب منطقه ای است و جهادکشاورزی با اصلاح روش های نوین آبیاری، اصلاح الگوی کشت و توانمندسازی تشکل های تولیدی به دنبال نجات دریاچه ارومیه است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه این سازمان مصمم به اجرایی کردن تعهدات خود است، اظهار داشت: هم اکنون در حاشیه دریاچه ارومیه یک میلیارد و 79 میلیون مترمکعب آب به مصرف کشاورزی می رسد که با اصلاح روش های آبیاری این میزان می تواند کاهش یابد.

محمدیان در عین حال گفت: آبیاری همه اراضی زیر کشت آذربایجان شرقی که در حاشیه دریاچه ارومیه واقع شده اند قابل تبدیل به آبیاری تحت فشار و یا سایر روش های نوین نیست اما تمام تلاش ها برای تحقق این مهم صورت می گیرد.

وی همچنین افزود: با ترویج کشت پسته و گلرنگ به جای کشت سیب زمینی و پیاز در اراضی کشاورزی واقع در حاشیه دریاچه ارومیه می توان از مصرف زیاد آب جلوگیری کرد که جهادکشاورزی به دنبال تحقق این موضوع است. 

کد مطلب 1423005

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