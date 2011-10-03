اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پایگاه شهید باکری قهرمان رقابتهای پینت بال جام هفته دفاع مقدس شد.
رقابتهای پینت بال جام هفته دفاع مقدس با حضور 16 تیم در جریان برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس در پارک ائل گؤلی برگزار شد و پس از سه روز رقابت تیم پایگاه شهید باکری به مقام قهرمانی رسید.
در این رقابتها همچنین تیم کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان به مقام نائب قهرمانی رسید و تیم های پایگاه سید الشهداء سپاه امامت و پایگاه شهید تجلایی مشترکا سوم شدند.
همچنین اولین باشگاه رشته ورزشی پینت بال توسط بخش خصوصی در شهرستان مراغه راه اندازی شد.
این باشگاه با همکاری این اداره در زمینی به مساحت یک هزار و 200 متر مربع راه اندازی شده و حدود 350 میلیون ریال برای تامین امکانات و تجهیزات آن توسط بخش خصوصی هزینه شده است. این شهرستان پس از تبریز دومین شهرستان استان در ایجاد این رشته ورزشی بوده و آماده ثبت نام از علاقمندان به این رشته ورزشی است. هم اکنون این مجموعه به لباس های مخصوص، دستگاه کمپرسور باد، اسلحه ها و گلوله های پینت بال مجهز شده است.
افتخار آفرینی سوارکاران آذربایجانشرقی در هفته پنجم کورس سوارکاری نوروزآباد تهران
سوارکاران آذربایجان شرقی در هفته پنجم کورس سوارکاری نوروزآباد تهران صاحب دو مدال شدند.
هفته پنجم کورس سوارکاری نوروزآباد تهران ویژه اسبهای عرب و دوخون در تهران برگزار شد و در اسبهای دوخون اسب کاماندور متعلق به جواد کارگر به مدال نقره دست یافت.
در رقابتهای اسبهای عرب گروه پنج اسب زورو با دو - شش امتیاز به مدال برنز رسید.
کورس سوارکاری نوروزآباد در هشت هفته برگزار خواهد شد.
تیم والیبال امیدهای آذربایجان شرقی در مرحله نهایی قهرمانی کشور
تیم 12 نفره والیبال امیدهای آذربایجان شرقی برای حضور در مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی امیدهای کشور راهی کرمانشاه شد.
مرحله نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی امیدهای کشور با حضور هشت تیم برتر کشور از 9 تا 14 مهر ماه برگزار و تیم آذربایجان شرقی به مربیگری عادل بناکار و بهرام باقرزاده عازم رقابتها شد.
سعید شربت اوغلی، فرهاد خداشناس، محمد پورفرج، حسین ولایی، میرجلایر موسوی گرگر، آرمین عسگرپور، علیرضا ضیایی، حسام تقی یان، فرزین رضوی کلیبر، عادل هوشیار، بهزاد صادقی و محمد زنده گر بازیکنان اعزامی به این رقابتها هستند.
مرحله مقدماتی منطقه یک با حضور چهار تیم به میزبانی تبریز برگزار شد و تیم آذربایجان شرقی به همراه تیم آذربایجان غربی به دور نهایی صعود کرد.
سراب نائب قهرمان رقابت های طناب کشی کشور
تیم آذربایجان شرقی به مقام نائب قهرمانی رقابت های طناب کشی کشور دست یافت.
تیم زنجان در پایان رقابت های طناب کشی قهرمانی کشور در کرمان، با شسکت دادن تیم آذربایجان شرقی قهرمان این رقابت ها شد.
در پایان این رقابت ها تیم های آذربایجان شرقی و قم به ترتیب دوم و سوم شدند.
جام اخلاق این رقابت ها نیز به تیم کرمانشاه اختصاص یافت.
13 تیم از استانهای اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، فارس، زنجان، قزوین، قم، کرمانشاه، همدان و کرمان (دو تیم) در این رقابت ها شرکت داشتند.
رقابت های طناب کشی قهرمانی کشور در بخش مردان، از صبح پنجشنبه در سالن پاس کرمان آغاز شد که پس از برگزاری 22 مسابقه طی دو روز رقابت، با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.
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