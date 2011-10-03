به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری اپیزود "پاسگاه" از مجموعه تلویزیونی "تلاقی" به تهیه‌کنندگی عباس رافعی از نیمه گذشته است. "پاسگاه" را همچون فصل های قبلی"در همین حوالی" "جهیزیه"، "در برابر باد" و"روبه آسمان" حجت ذیجودی کارگردانی می‌کند. همچنین دوین اپیزود"رو به آسمان" به تازگی توسط مجید شی به پایان رسیده است.

در خلاصه داستان این اپیزود آمده است: فرمانده پاسگاه طاهرآباد بخاطر ریزش چاه محوطه پاسگاه با مشکل بزرگی مواجه می شود.او ماندن در پاسگاه را برای پرسنل خطرناک می داند و تلاش می کند تا راه حلی پیدا کند. او از صاحب کاروانسرا می خواهد تا اتمام کار مرمت پاسگاه ، قسمتی از کاروانسرا را در اختیار آنها قرار دهد تا پاسگاه به فعالیت خو ادامه دهد. انتقال پاسگاه به بخشی از کاروانسرا و ورود خانواده برخی از پرسنل ماجراهایی را در پی دارد.

بازیگرانی که در این فصل به گروه بازیگران اصلی اضافه شدند عبارتند از: ساعد هدایتی، فرهاد بشارتی، فاطمه هاشمی، محسن سلیمانی، حسین چنگی، غلامرضا اصانلو، محمود شاملو، عرفان زمردی، مهری آل آقا، احمد سرفراز،علی قاسمی.

مهدی فقیه، فا طمه طاهری، پریسا گل دوست ، جمال خلیلی،ساناز زرین مهر، فربد تجویدی ، روح ا.. سلطانی، ابراهیم ابراهیمی، منصوره ایلخانی، جواد میرزائی بازیگران ثابت مجموعه"تلاقی" هستند. همچنین سهیل میرسپاسی به عنوان طراح صحنه و لباس، مهدی سنگی به عنوان مدیر صحنه، علی جعفر دوست و مهرداد احمدی دستیاران صحنه، سامره جوانمرد، نسیم غضنفری دستیاران لباس به تازگی به گروه ملحق شده‌‌اند.

مجموعه "تلاقی" برای گروه اجتماعی شبکه اول سیما تولید می‌شود.

