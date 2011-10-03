بیانات رهبر انقلاب به عنوان میثاق و سند کنفرانس حمایت از فلسطین ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این بیانیه به این شرح است:

سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله (صدق الله العلی العظیم) پنجمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین باعنوان فلسطین ، وطن فلسطینیان وبا هدف تحقق آرمانهای فلسطین در روزهای 9 و 10 مهرماه 1390 هجری شمسی برابر با 3 و 4 ذی القعده 1432 هجری قمری و (1 و اکتبر 2011 میلادی ) در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این کنفرانس دو روزه که بنا به دعوت و میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد روئسای مجالس ، هیات های پارلمانی، ‌رهبران مقاومت ، اندیشمندان ، شخصیتها و فعالان عرصه های سیاسی ، فرهنگی ، رسانه ای و احزاب و تشکل های مختلف بیش از 80 کشور جهان با هدف حمایت و پشتیبانی همه جانبه از مبارزات سلحشورانه ملت صبور و پایدار فلسطین و مقاومت مقدس این ملت در برابر رژیم صهیونیستی گرد هم آمدند.

کنفرانس با بیانات روشنگر و راهگشای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز به کار کرد .

شرکت کنندگان در جلسه عمومی وکمیسیون های مختلف به طرح نظرات خود و تبادل نظر پرداختند . کمیسیونهای پنجگانه شامل : 1-کمیسیونهای پارلمانی ها: فعال سازی ظرفیت های پارلمانی و بین المللی برای حمایت از فلسطین 2- کمیسیون احزاب و گروههای سیاسی : تحولات منطقه ای وبین المللی و آینده انتفاضه و مقاومت فلسطین 3- کمیسیون سازمانهای مردم نهاد حامی فلسطین : آوارگان وبازگشت 4- کمیسیون علماء ورهبران دینی : قدس 5- کمیسیون رسانه های گروهی : رفع محاصره فلسطین وغزه ابعاد مختلف مسئله فلسطین را مورد بررسی قرار داده و گزارش و سند نهایی خود را به جلسه عمومی ارایه کردند همچنین شخصیتهای مختلف با ایراد سخنرانی در جلسات عمومی به بیان نظرات خود پرداختند .

شرکت کنندگان در این کنفرانس با ادای احترام به روح بلند حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که بر انگیزنده روح مقاومت و ایستادگی است و اعلام ضرورت گرامیداشت آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز جهانی قدس به عنوان میراث ماندگار ایشان بر نکات ذیل تاکید کردند:

- مسئله فلسطین اصلی ترین موضوع ومحور همه مسائل خاورمیانه و اولویت نخست جهان اسلام و کشورهای عربی است ، فلسطین و ضرورت آزاد سازی آن اهمیت ویژه ای برای کلیه انسانهای شرافتمند و آزاده جهان دارد که آن را به مسئله انسانی و اخلاقی مورد اهتمام جامعه بشری مبدل می سازد.

- مرحله کنونی یک مقطع استثنایی از تاریخ منطقه و جهان است ، تحولات پرسرعت و شگرف در جهان اسلام و کشورهای عربی ، مجموعه ای از چالشها و فرصتها را فراهم اورده است و در این شرایط همگان در برابر یک رسالت تاریخی در مسئله فلسطین قرار دارند ، تغییرات صورت گرفته در محیط پیرامونی فلسطین به صحنه آمدن ملتها و ایفای نقش اساسی در تعیین سرنوشت و تقویت مقاومت برای حاکم گردانیدن اراده خود، فضایی را شکل داده است.

- فضای کنونی می تواند فرصت های آزاد سازی و بازپس گیری فلسطین از طریق تمسک به گزینه مقاومت که موفقیت و ثمربخشی خود را در عمل به اثبات رسانیده است فراهم سازد.

- تعیین دقیق اولویت ها، مدنظر قراردادن منافع و مدیریت اوضاع بر اساس توانایی، آگاهی و درایت از ضرورت های مرحله کنونی است. شرکت کنندگان در پایان جلسات خود مقرر داشتند:

1- همه مسلمانان ، اعراب و انسانهای آزادیخواه در جهان باید مساعی خود را برای احقاق حقوق تاریخی ، ملی و قانونی ملت فلسطین به کار بندند ، باشد تا سرزمین فلسطین آزاد و دولت مستقل یکپارچه و فراگیر فلسطین در سراسر سرزمین فلسطین به پایتختی شهر قدس شریف برپا شود.

2- مجموعه برنامه ها و اقدامات رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی بین المقدس که با ویرانی مقدسات اسلامی و مسیحی همراه است ، مسجد الاقصی و قبه الصخره را به طور جدی تهدید می کند .

اجرای عملیات حفاری در زیر مسجد از جمله این اقدامات تجاوزکارانه است ، ضمن محکوم کردن این اقدامات ، از کلیه کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی می خواهد با بسیج امکانات خود اقدامات جدی برای اعمال فشار بین المللی درجهت جلوگیری از تخریب اثار اسلامی و مسیحی به عمل آورند.

3- فلسطینیان در جستجوی میهن نیستند ، زیرا میهنی جز فلسطین ندارند ، بازگشت اوارگان فلسطینی به سرزمین اصلی، حق طبیعی ومسلم مبتنی بر کلیه قوانین اعراف بین المللی است تلاش برای نقض این حق توطئه ای است که در راستای از بین بردن مسئله فلسطین و تضییع حقوق مشروع این مردم صورت می پذیرد . مجددا بر ضرورت بازگشت آوارگان به سرزمین خود به عنوان حق ثابت نهایی و غیر قابل مذاکره تاکید می شود.

4-ادامه اشغال فلسطین وسیاست شهر سازی و توسعه ان را که سیاستی در جهت تغییر بافت و ترکیب جمعیتی و در نهایت یهودی سازی کل فلسطین است شدیدا محکوم کرده و از سازمانها و مجامع بین المللی می خواهد تا تدابیر لازم برای جلوگیری از این اقدام غیر قانونی و ضد انسانی را به عمل آورند .

5- رفتار تجاوزکارانه و فراقانونی رژیم صهیونیستی در ربایش ومحبوس کردن هزاران فلسطینی و جمع کثیری از نمایندگان منتخب ملت فلسطین رامحکوم نموده، ازادی هر چه سریعتر ایشان وتضمین آمد و شد ازادانه دیگر اعضای مجلس در کرانه باختری را خواستار است همه مجامع بین المللی به ویژه اتحادیه بین المجالس جهانی باید به وظیفه خود در این باره عمل کنند.

6- تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی متجلی در کشتار گسترده غیر نظامیان به ویژه زنان ، کودکان و سالخوردگان ، تخریب زیرساخت های اقتصادی و ترور سازمان یافته و هدفمند شخصیت های فلسطینی ، از مصادیق بارز جرائم جنگی است که به شدت محکوم است از تمامی دولت ها ، پارلمانها و نهادهای مسئول بین المللی می خواهیم در اجرای مسئولیت های حقوقی و بین المللی و رسالت انسانی خود اقدامات لازم را برای رسیدگی و تعقیب آمرین ومرتکبین جنایات جنگی در فلسطین و محاکمه آنان در دادگاههای صالحه ملی و بین المللی به عمل آورند .

7- تلاش برای تحمیل و پذیرش ماهیت یهودی برای رژیم اسرائیل ، در روند تکمیل حلقه های توطئه ای است ، که می کوشد هویت فلسطینی را نابود و پوشش لازم برای اواره کردن باقیمانده فلسطینیان در سرزمین های اشغالی 48 را فراهم آورد .

هر گونه مشارکت در این توطئه و یا سکوت در برابر ان ، ظلمی بزرگ علیه ملت و مسئله فلسطین به شمار می ایدکه با مخالفت اجماعی مسلمانان ، اعراب و ملت های ازاده جهان مواجه خواهد شد .

8- با اعتقاد به اینکه کلیه ابتکارات منطقه ای و بین المللی ارائه شده در دهه های گذشته برای حل و فصل مسئله فلسطین ، به دلیل عدم توجه به ریشه های اصلی رویارویی یعنی اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست ها ناکام مانده ،‌بر ضرورت برگزاری یک همه پرسی با مشارکت تمامی فلسطینیان و صاحبان حق قانونی در فلسطین اعم از مسلمانان ، مسیحیان و یهودیان برای انتخاب ساختار نظام خود تاکید می نمائیم .

9- تامین کلیه نیازهای معیشتی و بازسازی مناطق ویران شده غزه وظیفه ای انسانی اسلامی وعربی است ، کلیه دولتها و ملتها باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل نموده اقدامات لازم برای رفع کامل وهمه جانبه محاصره زمینی ، دریایی و هوایی نوار غزه به عمل آورند ، ضمن تشکر از تمامی تلاش ها برای رفع محاصره از غزه و اعلام همبستگی با کلیه دولتها و موسسه های بین المللی ، اسلامی ،‌عربی و سازمانهای مردم نهاد و شخصیتهایی که در تلاشند تا این محاصره ظالمانه را پایان بخشند ،‌گزارش اخیر سازمان ملل متحد (پالمر) که در تلاش است تا پوشش لازم برای جنایتهای رژیم صهیونیستی در محاصره غزه وحمله غیر قانونی و وحشیانه به کشتی مرمره را فراهم آورد را محکوم می کند.

10- حمایت همه جانبه و غیر منطقی مسئولان امریکایی از رژیم صهیونیستی در ابعاد تسلیحاتی ،‌اقتصادی ، علمی ، سیاسی محکوم است ، جانبداری امریکا از این رژیم در مجامع بین المللی به ویژه وتوی بسیاری از قطعنامه هایی که حاوی بخشی از حقوق مردم فلسطین بوده است بیانگر ارتباط سازمانی ان دو با یکدیگر است ، دفاع مستمر آمریکا از رژیم صهیونیستی و جنایتهای اشکار ان و اعلام تعهد بی قید و شرط نسبت به به این رژیم و حفظ موجودیت ان در حقیقت مشارکت در جرائم عدیده تروریسم دولتی، ظلم، زورگویی و قتل هزاران مرد، ‌زن و کودک فلسطینی و مستلزم پیگرد قانونی است.

11- از دولت و ملت های اسلامی وآزادی خواه جهان می خواهیم که در راستای حمایت از مردم فلسطین اصل تحریم کالاها و شرکت های صیهونیستی را مد نظر قرار داده کلیه مناسبات سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی ، ورزشی و رسانه ای خود را با این رژیم قطع کنند از آن دسته از مجالس کشورهای اسلامی که دارای کمیته دوستی پارلمانی با رژیم اشغالگر قدس هستند انتظار می رود که فورا این کمیته ها را منحل و هر گونه ارتباط پارلمانی با این رژیم را قطع کنند.

12- با اعلام حمایت از مبارزات ملت و مقاومت لبنان به ویژه حزب الله علیه اشغالگران صهیونیست، از تلاش برای آزادی بخش های باقی مانده خاک این کشور از جمله مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا و حمایت ازتمامیت ارضی لبنان پشتیبانی کرده و هرگونه اقدام علیه مقاومت لبنان را اقدامی در راستای تحقق منافع اشغالگران تلقی می کنیم.

13- توجه جهانیان را به مسئله ربوده شدن امام مقاومت در لبنان امام موسی صدر که یکی از نمادهای بیداری اسلامی است جلب کرده و خواستار ازادی فوری ایشان و دو نفر همراهانشان از زندانهای رژیم قذافی هستیم وهمچنین از تلاشهای سوریه برای ازادی سرزمین های اشغالی جولان حمایت می کنیم.

14- انباشت سلاح های کشتار جمعی وزرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی ، اقدامی جنگ افروزانه و در تضاد با کلیه میثاق های بین المللی و عامل تهدید صلح در منطقه است جامعه جهانی باید اقدامات مقتضی برای به کنترل دراوردن مراکز هسته ای و امحاء‌ سلاحهای کشتار جمعی و هسته ای موجود در فلسطین اشغالی را به عمل آورد .

15- وحدت و یکپارچگی ملت فلسطین را پیش نیاز پیروزی آنها به شمار اورده ضمن تاکید بر اهمیت ان از هر تلاشی برای جلوگیری از درگیری درونی گروههای فلسطینی و تحقق وحدت ملی در مسیر تحقق ارمانهای ملت بزرگ فلسطین حمایت می کنیم.

16- با عنایت به حساسیت وضعیت کنونی بر ضرورت وحدت امت اسلام تاکید کرده از کلیه دولت ها و جریانهای اسلامی ونخبگان در جهان اسلام می خواهیم که با جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف طائفه ای و یا مذهبی و مقابله با حرکت های افراطی وحدت امت را مصون داشته ،‌طرح های استکباری در این زمینه را ناکام گذارند .

17- امت اسلامی با بهره گیری از فرصت بیداری عظیم ملت های مسلمان می رود که اقتدار دیرینه خویش را بازیابد ،‌ستایش وتقدیر خود نسبت به تجلی اراده مردمی کشورهای منطقه در تعیین سرنوشت خود از تلاش ملت ها برای تشکیل نظام های مردمی بویژه تشکیل مجالس برخواسته از اراده ملت ها حمایت می کنیم مشروعیت دولت ها در این است که اراده ملتها در سیاست های داخلی و خارجی آنها متبلور شده و ضمن تلاش برای پیشرفت و ترقی زمینه پویایی وشکوفایی جوامع اسلامی وعربی را فراهم آورده و به اصلی ترین مسئله و دل مشغولی ملت ها یعنی حمایت از مسئله فلسطین پایبند باشند .

18- ضمن اعلام تشکر از اقدامات اولیه صورت گرفته از سوی جمهوری عربی مصر برای گشایش گذرگاه رفح و تاکید بر ضرورت گشایش کامل این گذرگاه تصمیم خود مبنی بر اعزام گروهی از شرکت کنندگان به نوار غزه برای اعلام همبستگی با مردم مقاوم فلسطین را در اسرع وقت اعلام می دارد .

19- مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسئله فلسطین مورد تقدیر است از جمله تصمیمات اخیر اعلام شده در کنفرانس مبنی بر:

الف : تاسیس صندوق ویژه ای جهت جمع اوری کمک های مردمی برای حمایت از قدس و رفع نیازهای معیشتی ، بهداشتی و تحصیلی مردم پایدار فلسطین.

ب- تاسیس مرکز بین المللی مطالعات راهبردی قدس که عهده دار مسئولیت های اموزشی و پژوهشی خواهد بود .

ج- با تاکید بر مصوبه قبلی دراختصاص بورسیه تحصیلی برای پناهندگان فلسطینی اختصاص تعداد 150 بورسیه تحصیلی برای فلسطینیان ساکن اراضی اشغالی.

20- با قدردانی از مجموعه مواضع و تدابیر حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حفظ و تقویت مقاومت مردم فلسطین ،‌سخنرانی ایشان به عنوان سند رسمی و میثاق کنفرانس ثبت شد.

21- با ارج نهادن به مواضع ملت بزرگ ایران ونمایندگان آن در حمایت از آرمان فلسطین ودیگر مسائل عادلانه از دعوت جناب آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و مهمان نوازی صمیمانه دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران وتلاش های دبیر کل و دیگر دست اندرکاران برگزاری اجلاس تقدیر و تشکر می کنیم.