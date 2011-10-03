ضربه به سر مهمترین عامل مرگ در تصادفات رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خدادوست با بیان اینکه این آمار که 54.1 درصد فوتی های ناشی از تصادفات را تشکیل می دهد نسبت به پنج هزار و 524 موردی که در مدت مشابه سال گذشته به دلیل ضربه به سر جان خود را از دست داده اند 11.4 درصد کاهش را نشان می دهد، اظهار داشت: "شکستگی های متعدد" پس از ضربه به سر، مهمترین عامل مرگ در حوادث رانندگی است. دو هزار و 135 مورد از مرگ های ناشی از حوادث رانندگی پنج ماهه اول امسال، یعنی 23.6 درصد کل آمار به دلیل شکستگی های متعدد رخ داده است که البته این آمار نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیانگر 23.1 درصد کاهش است.

وی سومین عامل مهم در مرگ های ناشی از حوادث رانندگی را خونریزی دانست و افزود: خونریزی با 760 مورد، سومین عامل مهم در بین عوامل مرگ در تصادفات رانندگی پنج ماهه اول امسال است. در واقع 8.4 درصد مرگ های ناشی از حوادث رانندگی به دلیل خونریزی روی داده است. عامل خونریزی بر خلاف ضربه به سر و شکستگی های متعدد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشتند، 27.5 درصد رشد داشته است. به طوری که آمار مرگ های ناشی از خونریزی در پنج ماهه اول سال گذشته 596 نفر بوده، اما امسال این عدد به 760 نفر افزایش یافته است.

خدادوست اظهار داشت: برخی از مرگ های ناشی های از حوادث رانندگی بیش از یک علت را داراست و در دسته بندی های سازمان پزشکی قانونی از آن ها با عنوان "علل اشتراکی" یاد می شود. در حوادث رانندگی پنج ماه اول امسال، 703 نفر که 7.8 درصد کل آمار پنج ماه نخست امسال را تشکیل می دهد، به علل اشتراکی در حوادث رانندگی جان باخته اند. مرگ های ناشی از علل اشتراکی نیز به عنوان چهارمین علت مهم مرگ در حوادث رانندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 20.5 درصد کاهش داشته است. سال گذشته در همین بازه زمانی 884 نفر بر اثر علل اشتراکی جان خود را از دست داده اند در حالی که امسال این عدد به 703 نفر رسید.

رئیس مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی در تشریح دیگر موارد منجر به فوت در حوادث رانندگی گفت: سایر موارد با 385 مورد، سوختگی با 72 مورد، تحت آزمایش با 56 مورد و نامعلوم با 34 مورد، دیگر عوامل شناخته و ناشناخته ای است که در حوادث رانندگی جان رانندگان، سرنشینان، راکبان موتورسیلکت یا عابرین پیاده را گرفته است.

وی افزود: با جمع دو علت "ضربه به سر" و "شکستگی های متعدد" و رسیدن به عدد هفت هزار و 28 نفر که 77.7 درصد کل مرگ های ناشی از حوادث رانندگی است، چنین بر می آید که عدم توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی، نبستن کمربند ایمنی برای راننده و همه سرنشینان خودروهای سواری و همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت سواران در بالا بودن این آمار نقش به سزایی دارند.

در پنج ماهه اول امسال، در مجموع نه هزار و 38 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد، هفت هزار و 31 نفر مرد و دو هزار و هفت نفر زن بوده اند. این آمار در مقابل 10 هزار و 363 نفری که در مدت زمان مشابه سال گذشته جان باخته اند 12.8 درصد کاهش را نشان می دهد.

سال گذشته نیز از مجموع 23 هزار و 249 نفری که در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، ضربه به سر مهمترین علت بوده است. به طوری که 12 هزار و 452 نفر، 53.6 درصد از فوتی ها به همین علت جان باختند.