اعزام 2400 زائر قمی به حج تمتع

اکبر رضایی در گفتگو با خبر نگار مهر، با اشاره به اعزام زائران بیان کرد: دو هزار و ۴۰۰ زائر از استان قم در قالب ۱۵ کاروان به حج تمتع اعزام می‌شوند.



وی با اشاره به اینکه اولین تاریخ اعزام زائران ۱۷ مهرماه است عنوان کرد: ۵۵ درصد زائران حج تمتع قم را آقایان و ۴۵ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.



مدیر حج و زیارت استان قم گفت: ۹۰ نفر از افراد اعزامی نیز بالای ۸۰ سال سن دارند که با استفاده از سهمیه ویژه کهنسالان به حج تمتع اعزام می‌شوند.



وی درباره برگزاری جلسات آموزشی ویژه زائران بیان کرد: برای زائران مدینه اول ۱۰ جلسه و برای زائران مدینه بعد ۱۲ جلسه آموزشی برگزار شده است.



رضایی ادامه داد: جلسات آموزشی در در سه بخش فرهنگی، احکام مناسک و مسائل خاص و قوانین کشورعربستان بوده که توسط روحانیون، مدیران و پزشکان کاروان‌های اعزامی به زائران آموزش داده شده است.



وی افزود: تمامی افرادی که به حج تمتع اعزام می‌شوند پس از گذراندن معاینات پزشکی پرونده سلامت دریافت و هیچگونه مشکل جسمانی نداشته‌اند.