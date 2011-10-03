وزیر ارشاد وارد باکو شد/ بزرگداشت نظامی در جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی بامداد امروز (دوشنبه 11 مهر) در فرودگاه بینالمللی حیدر علیاف باکو و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: سال گذشته هفته فرهنگی جمهوری آذربایجان در ایران برگزار شد و همزمان وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور با سفر به ایران از شهرهای تهران، مشهد و تبریز بازدید کرد و در این سفر مقرر شد متقابلاً هفته فرهنگی ایران امسال در جمهوری آذربایجان برگزار شود.
وی یادآور شد: طبق برنامهریزیهای سفیر ایران در باکو و با حضور هنرمندان، گروههای هنری و شاعران، هفته فرهنگی کشورمان در شهرهای باکو و گنجه به همراه نمایشگاه کتاب برگزار میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی ایران در برخی از کشورهای جهان، گفت: سال گذشته هفته فرهنگی ایران در قطر و در نوروز امسال هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان برگزار شد. با برنامهریزیهای انجام شده هفته فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان به صورت گسترده در شهرهای باکو و گنجه برگزار میشود.
برگزاری مراسم بزرگداشت نظامی گنجوی در شهر گنجه از دیگر برنامههای هفته فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان است. برنامههای هفته فرهنگی ایران در آذربایجان روزهای 11 ،12 و 13 مهرماه در باکو و روزهای 14 و 15 مهرماه در شهر گنجه دومین شهر بزرگ این کشور اجرا میشود. برگزاری کنفرانس «شهریاران سخن» در کتابخانه ملی جمهوری آذربایجان، نمایش تئاتر عروسکی، نمایش فیلمهای ایرانی، مراسم محفل انس با قرآن و اجرای موسیقی هنرمندان ایرانی از دیگر برنامههای این هفته فرهنگی است.
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