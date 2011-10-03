به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اولین فرآورده نانو دارویی تزریقی ضد سرطان در خاورمیانه، دستگاه تصویربرداری اسپکت با رزولوشن بالا جهت تصویربرداری از حیوانات آزمایشگاهی، دستگاه تعیین سطح مخصوص و تعیین مشخصات مواد نانوساختار با استفاده از برنامه ریزی دمایی، دستگاه الکترو فورز مویین جهت شناسایی و تشخیص مواد و ترکیبات نانومتری و دستگاه زدایش عمیق یونی، 5 دستاورد جدید و مهم دانشمندان و محققان حوزه نانو تکنولوژی کشورمان هستند که امروز به صورت رسمی و با حضور دکتر احمدی‌نژاد مورد بهره برداری قرار گرفتند.

فرآورده نانو دارویی تزریقی ضد سرطان که برای اولین بار در خاورمیانه در کشورمان تولید شده است یک ترکیب ضد سرطان بوده که جهت درمان سرطان تخمدان ، سینه ، مولتیپل میلوما ، کاپوسی سارکومای و بیماری ایدز مورد استفاده بوده و درمان انواع سرطان های دیگر با این دارو در مراحل تحقیقاتی قرار دارد.

این نانو دارو که نسبت به نمونه‌های تولید شده اولیه خارجی، عوارض جانبی کمتری داشته و در حال حاضر با نام تجاری سینادوکسوزوم در ایران تولید و با قیمت پایین تر نسبت به نمونه خارجی عرضه می‌شود که می‌تواند باعث افزایش مصرف آن از سوی بیماران کشور شده و آثار نجات بخش این دارو را توسعه دهد.

این دستاورد، با حمایت معاونت علمی و فناوری به تولید و بهره‌برداری رسیده‌اند.

دستگاه تصویر برداری اسپکت جهت تصویربرداری از مراحل درمان و تزریق رادیودارو به بدن حیوانات زنده، جهت درمان و تولید داروهای جدید مورد استفاده قرار می گیرد و در تحقیقات بنیادی در زمینه تولید رادیو داروهای مختلف، محصولی استراتژیک به حساب می آید.

فروش این دستگاه در دنیا تابع روابط سیاسی و تحریم ها بوده و هر دستگاه آن بیش از 600 میلیون تومان قیمت دارد که خرید آن با همین قیمت نیز به سختی مقدور است.

دستگاه تولید شده در کشور در یک دوره 18 ماهه به صورت کاملا بومی و با یک سوم قیمت خارجی تولید شده که بر مبنای آن ساخت دستگاه اسپکت انسانی نیز مقدور می باشد.

دستگاه تعیین سطح مخصوص و تعیین مشخصات مواد نانو نیز از جمله دستگاه های مورد استفاده در زمینه تحقیق و تولید مواد پیشرفته می‌باشند که با دقت بسیار بالا، سطح مخصوص مواد نانو ساختار را اندازه‌گیری کند.

این دستگاه که تولید آن در انحصار کشورهایی چون آمریکا، آلمان و ژاپن است با قیمتی بالای صد هزار دلار در دنیا عرضه می شود که نمونه داخلی آن با هزینه 60 درصد دستگاه خارجی تولید و عرضه شده است.

دستگاه الکتروفورزمویین که جهت شناسایی و تشخیص مواد و ترکیبات نانومتریک مورد استفاده قرار می گیرد صرفا در کشورهای آلمان ، آمریکا، روسیه ، چین و ژاپن با قیمت 100 هزار دلار تهیه می شد که نمونه بومی سازی شده آن کمتر از یک سوم نمونه خارجی قیمت دارد.



دستگاه زدایش عمیق یونی که در برای ایجاد ساختار و طرح بر روی فلزات و سرامیک با ابعاد میکرو متری و نانو متری مورد استفاده قرار می گیرد صرفا در کشور آلمان با قیمت بیش از صد هزار دلار تولید می شود که نمونه بومی آن را با قیمت کمتر از یک هشتم قیمت نمونه آلمانی تهیه شده و در مقایسه با آن سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد.