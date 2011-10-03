ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی با رویکرد تبیینی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه ضمن اعلام این خبر به تبیین و تشریح ابعاد حماسه 9 دی پرداخت و چرایی زنده نگه داشتن این روز را توضیح داد.

وی در این نشست حادثه 6 دی را عامل جدی در برانگیختن جوانان ایرانی دانست و گفت: آشکار شدن جنگ نرم دشمن موجب موضع گیری یکپارچه مردم در 9 دی شد و مردم اقدام به لحظه ای را توامان با بصیرت داشتند.

نائینی 9 دی را حرکتی اعتراضی و فراگیر عنوان کرد که با حضور همه رای دهندگان و دلدادگان به انقلاب اسلامی برگزار شد و همچنین گفت: 9 دی تنها حرکتی است که حتی رسانه های خارجی نیز به عظمت و ماندگاری آن اذعان کرده اند.

وی 9 دی را نشاندهنده محور بودن مردم در قدرت نظام جمهوری اسلامی خواند و افزود: این حادثه به واقع شکست راهبردی دشمن در جنگ نرم بود و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشید.

رئیس ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی افزود: 9 دی نشان داد که ایران گرجستان نیست و نمی توان با طراحی های استکباری و پول و جنگ رسانه ای نظام مقدس جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کرد.

نائینی به پیام دیگر واقعه 9 دی اشاره کرد و گفت: مردم در 9 دی رسما اعلام کردند که اجازه سازش را به خواص آلوده نمی دهند.

وی ادامه داد: 9 دی آثار و پیامدهای گسترده ای را در داخل و خارج از کشور داشت و نشان داد که غربی ها در برآورد واقعی قدرت ایران ناتوان هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید از 9 دی برای مدیریت آینده کشور درس گرفت، گفت: ضرورت دارد از چنین حرکت ارزشمندی تجلیل شود.

نائینی افزود: ستاد بزرگداشت 9 دی با همین نگاه تشکیل شده و بنا دارد که موضوعات مرتبط با این روز را به شکل تبیینی برای جامعه تشریح کند.

وی از همه نخبگان خواست که در این زمینه فعال شده و از سطحی نگری در خصوص حماسه 9 دی بپرهیزند و همچنین گفت: از فضای مجازی و کالاهای فرهنگی - هنری در زمینه حماسه 9 دی حمایت شود و بدین وسیله تلاش کرده حرکت خود جوش مردم را در این روز به عنوان حادثه ای ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی گرامی بداریم.

رئیس ستاد بزرگداشت حماسه 9 دی با اعلام خبر تشکیل مرکز اسناد 9 دی و فصلنامه علمی و ترویجی درتاریخ 9 دی گفت: برای جشنواره های فرهنگی در خصوص 9 دی زمینه سازی هایی صورت گرفته و از دستگاه های مختلف نیز انتظار است در این زمینه فعالیت های خود را سازماندهی کنند.

وی گفت: ستاد 9 دی تصمیم دارد با شناسایی ظرفیت ها و افرادی که از جنس 9 دی هستند محصولات آنها را مورد حمایت قرار دهد.

نائینی در پایان از راه اندازی سایت مرتبط با 9 دی و گرامیداشت این روز خبر داد.