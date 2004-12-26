  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۱۴

سرمربي تيم واليبال راه آهن خراسان در گفت وگو با "مهر" :

وحدت ساري حرفي براي گفتن نداشت / نبرد اصلي تيم ما مقابل سايپا خواهد بود

نبرد اصلي تيم ما مقابل سايپا خواهد بود و براي كسب مقام چهارمي ليگ نياز به پيروزي بر اين تيم داريم.

جواد فخار سرمربي تيم واليبال راه آهن خراسان در گفتگو با خبرنگار" مهر" با بيان مطلب فوق اظهار داشت: وحدت ساري حرفي براي گفتن نداشت و شكست اين تيم براي راه آهن بسيار آسان بود ولي در كل از عملكرد بازيكنان تيم در اين ديدار راضي نيستم زيرا كه از تمام توان و قدرت خود استفاده نكردند.
وي دردادمه افزود: متاسفانه تيم راه آهن از ابتداي فصل تمام برنامه هاي خود را بر روي دو بازيكن خارجي خود و حركات قدرتي آنان معطوف كرده بود ولي اكنون با جذب دو بازيكن در پست ليبرو و پاسور اميدوارم بتوانيم بازيهاي باقي مانده را با پيروزي پشت سر بگذاريم.
فخاربا بيان اين كه در ابتداي فصل با توجه به كمبود بودجه موفق به جذب بازيكنان ايده آل نشديم گفت: راه آهن امسال در ليگ تنها براي اعلام موجوديت شركت كرد و اميدواريم در سال آينده با بودجه اي بالا موفق به جذب بازيكنان مستعد و با تجربه شويم و دومين سال حضورمان در ليگ را با كسب عنوان مناسبي پشت سرگذاريم.
شايان ذكر است ديدار دو تيم واليبال راه آهن خراسان و وحدت ساري به نفع راه آهن خاتمه يافت.

 

کد مطلب 142304

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها