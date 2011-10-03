مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد قرارداد راکد در شش ماهه نخست سال جاری در شهرکهای صنعتی صومعه سرا، تالش، آستانه اشرفیه، سیاهکل، شفت، رودسر، لنگرود، ماسال، سفید رود رشت و لوشان فسخ قطعی شده و به متقاضیان جدید که آمادگی سرمایه گذاری را داشته باشند، واگذار می شود.

وی اظهارداشت: بازپس گیری اراضی صنعتی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی گیلان با پیگیری های مستمر و با همکاری مراجع قضایی در اولویت برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی استان است.



مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان گفت: متقاضیانی که در سنوات گذشته در شهرکها و نواحی صنعتی استان زمین صنعتی دریافت کرده و عملیات ساخت واحد صنعتی خود را آغاز نکرده اند، پس از گذشت تاریخ تعهد ساخت در دفترچه قرارداد و دریافت چند مرحله اخطار و اعطای مهلت از سوی این شرکت چنانچه در مدت تعیین شده اقدامی در زمینه ساخت و آغاز عملیات اجرایی از سوی متقاضی صورت نگیرد، فسخ قرارداد و باز پس گیری زمین از آنها اقدام خواهد شد.



وی ادامه داد: دولت برای حمایت از سرمایه گذاران صنعتی، مشوق های را نیز برای سرمایه گذارانی که از تاریخ عقد قرارداد به مدت یکسال واحد صنعتی خود را به بهره برداری برسانند و اشتغال موثر ایجاد کنند در نظر گرفته که بعد از بهره برداری از طریق شرکت شهرکهای صنعتی استان اعمال می شود.