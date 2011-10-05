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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

در چهار محال و بختیاری/

سه هزار پرونده اختلافی در حوزه اراضی تشکیل شده است

سه هزار پرونده اختلافی در حوزه اراضی تشکیل شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری گفت: بیش از سه هزار پرونده اختلافی اراضی در این استان تشکیل شده است.

عطاالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از سه هزار پرونده اختلافی اراضی در استان تشکیل شده است، اظهار داشت: بیشترین پرونده های اختلافی از شهرستان لردگان است.

وی افزود: بیشترین اختلافات در اراضی کشاورزی است که جز اراضی ملی قلمداد شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه در این استان شاهد فرسایش آبی بالا هستیم، بیان داشت: میانگین فرسایش دراین استان به 25 تن در هکتار می رسد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این استان متاثر از فرسایش آبی دچار پدیده بیابان زایی می شود، افزود: در راستای مبازره با این پدیده رایزنیهای لازم با مسئولین اجرایی در حال انجام است.

ابراهیمی تصریح کرد: مبارزه با پدیده بیابان زدایی و فرسایش آبی استان های زاگرس نشین در اولویت کار و اقدام  این سازمان قرار دارد.

کد مطلب 1423068

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