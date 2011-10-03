به گزارش خبرگزاری مهر، نظریه پردازی و تولید دانش یکی از مباحث کلیدی در هر علم است. در علوم انسانی به سبب نقش و اهمیت تفاوت های جغرافیایی، فرهنگی، هویتی، سیاسی، و ... در تولید دانش، این مسئله اهمیت دو چندان می یابد.

یکی از مباحث محوری که باید مورد توجه قرار گیرد، تولید دانش روابط بین الملل اسلامی- ایرانی است. بدیهی است انجمن های علمی باید طلیعه دار این مسئله باشند. از این رو، انجمن ایرانی روابط بین الملل در راستای تقویت فضای تولید دانش روابط بین الملل اسلامی- ایرانی، چهارمین همایش سالانه خود را به این موضوع اختصاص داده است.

بایسته های نظریه پردازی روابط بین الملل (مباحث نظری) محور اول این همایش عنوان شده است که هدف از این محور تنها بحث های نظری درباره نظریه پردازی به صورت عام است. نظریه پردازی روابط بین الملل یعنی چه و چه وضعیتی دارد، در کشورهای مختلف به چه صورتی است و تجربه این کشورها چه آموزه هایی برای نظریه پردازی اسلامی-ایرانی می تواند داشته باشد؟

اقتضائات و لوازم نظریه پردازی، موانع نظریه پردازی، ایران و تجربه نظریه پردازی در رشته روابط بین الملل در کشورهای بیشتر توسعه یافته، ایران و تجربه نظریه پردازی در رشته روابط بین الملل در کشورهای کمتر توسعه یافته (هند، چین، روسیه، ترکیه و..)، امکان یا امتناع نظریه پردازی ایرانی- اسلامی روابط بین المل از مباحث مطرح در این زمینه هستند.

داشته های نظریه پردازی روابط بین الملل در ایران (مباحث موجود و بالفعل) محور دوم این همایش ذکر شده است.

هدف از محور دوم ارائه نمایی از وضعیت نظریه پردازی روابط بین الملل در ایران با استفاده از تحقیق پیمایشی/ میدانی است.

قابلیت های نظریه پردازی اسلامی- ایرانی روابط بین الملل در ایران (مباحث بالقوه) محور سوم همایش عنوان شده که

هدف این محور، بررسی ظرفیت های تمدنی اسلامی- ایرانی برای نظریه پردازی اسلامی- ایرانی روابط بین الملل و امکان سنجی نظریه پردازی با تمرکز بر فرصتها و چالشهای نظریه پردازی روابط بین الملل در ایران است.

