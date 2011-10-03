کنسرت "مقام چئلر" برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت این گروه مقامی در تاریخ 17 مهراه ساعت 20:30 در دو بخش برگزار می شود؛ در بخش نخست گروه همراه با نی و آواز "آراز درودی خواجه" آغازشده خواهد شد و بخش دوم این اجرا با آواز و قطعات فولکلورترکمن به آواز حالت سعادت همراه است؛ درپایان این اجرا گروه در بخش پایانی اجرای خود حرکات حماسی با عنوان ذکر خنجر را برای حاضرین در سالن اجرا خواهند کرد .

لازم به ذکر است گروه "مقام چئلر" به سرپرستی تاج وردی پیکر درسال 1364 توسط علاقمندان و هنرجویان دوتار دربندرترکمن شکل گرفت وبا شرکت در اولین جشنواره ترکمن درگنبد موفق به کسب رتبه سوم گردید ،گروه "مقام چئلر" برنامه هایی در صداوسیمای مرکز گلستان اجرا کرده است .

حضور درجشنواره موسیقی نواحی و جشنواره بین المللی موسیقی فجر و کسب موفقیت های متعدد در جشنواره های ملی از جمله فعالیت های این گروه است.