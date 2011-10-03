صعود تیم والیبال ساحلی گیتی پسند "الف" به جمع چهار تیم برتر آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات پیش از ظهر امروز دوشنبه به وقت ایران دو تیم گیتی پسند(الف) و گیتی پسند(ب) که به حکم قرعه کشی برابر هم قرار گرفتند که در پایان یک بازی زیبا تیم گیتی پسند (الف) متشکل از پرویز فرخی و آق محمد سلاق با نتیجه 2 بر صفر (21-16 و 24-22) پیروز میدان شد.

تیم والیبال ساحلی ب باشگاه گیتی پسند اصفهان با ترکیب صابر هوشمند و شهرام قاسم خواه علی رغم شایستگی جهت راه یابی به جمع چهار تیم برتر این پیکارها بدین ترتیب با پنج پیروزی و یک شکست به مقام پنجمی دست یافت.

تیم والیبال ساحلی الف باشگاه گیتی پسند در ساعت 10 صبح فردا 12 مهر در مرحله نیمه نهایی این پیکارها یک دیدار بسیار سخت با تیم الف کشور چین خواهد داشت که در صورت پیروزی به دیدار نهائی این مسابقات راه خواهد یافت. این رقابتها فردا بعدازظهر به کار خود پایان خواهد داد.

مسابقات والیبال ساحلی تور قهرمانی آسیا و اقیانوسیه با شرکت تیمهای برتر دو قاره در شهر زانگ جیاجی کشور چین در حال برگزاری است.