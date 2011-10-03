  1. استانها
  2. تهران
۱۱ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

برگزاری جلسه توجیهی برای 2700 دانشجوی تازه وارد پرند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مراسم معارفه و توجیهی دانشجویان تازه وارد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در سالن ورزشی جهان پهلوان تختی این دانشگاه و با حضور انبوه دانشجویان و خانواده هایشان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح دوشنبه برگزار شد و هزار و 200  دانشجوی پسر و خانواده هایشان حضور داشتند، مسئولان واحد به تبیین آئین نامه های آموزشی و اداری دانشگاه پرداختند.

همچنین جلسه توجیهی دانشجویان دختر تازه وارد با حضور هزار و 500 دانشجو دختر و خانواده هایشان در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان در این مراسم، طی سخنانی هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان هشت سال جنگ تحمیلی را گرامیداشت.

محمد قمی با اشاره به ارزش توأمان خون و قلم در کنار هم اهمیت حجاب و عفاف و رعایت مسائل اخلاقی در دانشگاه را متذکر شد.

کیانی و شاهدی، معاونان آموزشی و دانشجویی واحد پرند نیز در این مراسم قوانین دانشجویی و آموزشی دانشگاه را تشریح  کردند، مدیران گروه نیز ضمن سخنرانی برای دانشجویان، اهم مسائل و موارد آموزشی مربوط به گروه خود را توضیح دادند.

