برگزاری جلسه توجیهی برای 2700 دانشجوی تازه وارد پرند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح دوشنبه برگزار شد و هزار و 200 دانشجوی پسر و خانواده هایشان حضور داشتند، مسئولان واحد به تبیین آئین نامه های آموزشی و اداری دانشگاه پرداختند.

همچنین جلسه توجیهی دانشجویان دختر تازه وارد با حضور هزار و 500 دانشجو دختر و خانواده هایشان در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، ضمن خوش آمدگویی به دانشجویان در این مراسم، طی سخنانی هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان هشت سال جنگ تحمیلی را گرامیداشت.

محمد قمی با اشاره به ارزش توأمان خون و قلم در کنار هم اهمیت حجاب و عفاف و رعایت مسائل اخلاقی در دانشگاه را متذکر شد.

کیانی و شاهدی، معاونان آموزشی و دانشجویی واحد پرند نیز در این مراسم قوانین دانشجویی و آموزشی دانشگاه را تشریح کردند، مدیران گروه نیز ضمن سخنرانی برای دانشجویان، اهم مسائل و موارد آموزشی مربوط به گروه خود را توضیح دادند.