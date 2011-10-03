آخرین وضعیت دو ماهواره جدید ایرانی/ تاخیر در پرتاب محموله زیستی ایران به فضا

به گزارش خبرنگار مهر، حمید فاضلی امروز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت آغاز هفته جهانی فضا برگزار شد برنامه های سازمان فضایی ایران را در خصوص پرتاب ماهواره های در دست اقدام، پرتاب محموله های زیستی و برنامه های این سازمان برای اعزام انسان به فضا، آخرین وضعیت نقاط مداری ایران در فضا، تغییر ساختار سازمان فضایی و ماهواره مشترک جهان اسلام تشریح کرد.

تلاش ایران برای توسعه نقاط مداری در فضا

سرپرست سازمان فضایی ایران با اشاره به حساسیت حفظ نقاط مداری ایران که به نام ماهواره زهره به ثبت رسیده اما گفته می شود که زمان مالکیت آن به اتمام رسیده است، اظهار داشت: ایران برای حفظ این نقاط مداری حضوری فعال در مجامع بین المللی دارد و طی هفته های گذشته نیز هیئت بلند پایه ای از ایران در جلساتی در مقر سازمان جهانی مخابرات حضور داشت و تمام توان خود را برای حفظ این موقعیت مداری و حتی توسعه آن به کار گرفته است.

وی با بیان اینکه کشورهای استکباری از هر فرصتی برای آسیب کشور ما استفاده می کند خاطرنشان کرد: این کشورها به تمامی موضوعات فنی و علمی رنگ و بوی سیاسی می دهند اما سازمان فضایی با تمامی توان خود در تلاش برای حفظ حقوق ایران در فضا و توسعه نقاط مداری است.

فاضلی با تاکید بر برنامه های ایران برای شناسایی و استقرار موقعیتهای جدید مداری گفت: این پیشنهاد بزودی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سازمان جهانی مخابرات – ITU – ارائه خواهد شد.

جایگزین های دیگر برای ماهواره زهره

به گزارش مهر، سرپرست سازمان فضایی ایران با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای پرتاب ماهواره مخابراتی زهره در مدار ژئو و تلاش های انجام شده ایران در این زمینه تصریح کرد: در حال حاضر قراردادهایی را با تامین کنندگان خدمات ماهواره ای دنیا در دست داریم اما این کشورها برخی از این خدمات را به دلیل نگاه سیاسی ارائه نمی کنند به نحوی که همکاری برای پرتاب ماهواره زهره که چندین سال است آغاز شده به نتایج خوبی نرسیده است.

وی با بیان اینکه طی یک ماه اخیر هیئتی از سازمان فضایی ایران با آژانس فضایی روسیه برای تعیین تکلیف پروژه مخابراتی زهره جلسه ای داشته است ادامه داد: با توجه به تغییر مدیریت این آژانس، روسها بار دیگر اظهار علاقه مندی کرده اند که فعالیتها در مورد ماهواره زهره را جدی تر پیگیری کنند اما با این وجود نمی توان به این وعده ها اعتماد کامل داشت.

فاضلی اضافه کرد: براین اساس به این نتیجه رسیده ایم که زمینه راه اندازی پروژه های دیگری را تحقق بخشیم و به همین علت ماهواره ای تمام عیار مخابراتی را از نگاه یکپارچه سیستمی و تبدیل آن به یک محصول واقعی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برای افزایش قابلیت در نوع مدیریت این پروژه ها تغییراتی ایجاد کرده ایم ادامه داد: همچنین در کنار داشتن ماهواره هایی در مدار ژئو با وزن های سنگین در مدارات پایین تر هم امکان استفاده از ماهواره های کوچک در قالب یک منظومه را آغاز کرده ایم.

فاضلی با بیان اینکه این ماهواره های کوچک چیزی شبیه به ماهواره مصباح هستند که خدمات مخابراتی ارتباطی را به صورت تاکتیکی تامین می کنند گفت: پرتاب این ماهواره های کوچک با پرتابگرهای داخلی برنامه ریزی شده است.

آغاز مطالعات جدی برای ماهواره مشترک جهان اسلام

سرپرست سازمان فضایی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر از آغاز مطالعه و بررسی مشخصات پروژه ماهواره مشترک جهان اسلام خبر داد که قرار است به منظور عملیات سنجش از راه دور با نام "بشارت" در مدار قرار گیرد و گفت: ایران از جمله حمایت کنندگان طراحی ساخت این ماهواره سنجشی است.

فاضلی از همکاری ایران، پاکستان، ترکیه، سوریه، مصر و بنگلادش و برخی کشورهای مسلمان آفریقایی برای راه اندازی ماهواره بشارت خبر داد و تصریح کرد: این ماهواره در مرحله بررسی و مطالعه مشخصات فنی و نیز نحوه تامین منابع اعتباری است.



تاخیر در پرتاب محموله زیستی به فضا

سرپرست سازمان فضایی ایران درباره آخرین وضعیت پرتاب کاوشگر 5 که حامل موجود زنده از نوع میمون به فضا خواهد بود به مهر گفت: پروژه کاوشگر 5 که قول داده شده بود بعد از ماه مبارک رمضان و حداکثر در مهرماه امسال به فضا پرتاب شود نیاز به مطالعات بیشتر و زمان بیشتری برای تصمیم گیری در مورد حامل های آن دارد که باعث شده زمان اجرای این پروژه تغییر پیدا کند.

وی با بیان اینکه این پروژه فعلا به تاخیر افتاده است تاکید کرد که ممکن است این تاخیر در زمان اعزام انسان به فضا نیز تاثیرگذار باشد اما تمامی تلاش ها صورت می گیرد که در زمان نهایی این پروژه صرفه جویی شده تا پروژه اعزام انسان به فضا در موعد مقرر اجرایی شود.

پرتاب ماهواره فجر در یکی از مناسبتهای فرخنده امسال

به گزارش مهر، سرپرست سازمان فضایی ایران از پرتاب ماهواره فجر در یک از مناسبتهای فرخنده امسال خبرداد و تاکید کرد که سازمان فضایی در حال انجام آزمایشات عملکردی برای این ماهواره است که پیش بینی می شود به محض آمادگی لازم از ناحیه متخصصان در مرحله پرتاب قرار گیرد.

وی با اشاره به زمانهای پیش بینی شده برای پرتاب این ماهواره در سال جاری اضافه کرد که به طور حتم در یکی از مناسبتهای فرخنده پیش رو ماهواره فجر به فضا پرتاب می شود.

رونمایی از نمونه مهندسی ماهواره امیرکبیر

به گزارش مهر، سرپرست سازمان فضایی ایران با اشاره به ماهواره های در دست اقدام دانشجویی به ماهواره "نوید" اشاره کرد که تست های مقدماتی مربوط به عملکرد آن در دانشگاه علم و صنعت و با همکاری وزارت دفاع در حال انجام است و پیش بینی می شود که امسال به فضا پرتاب شود، افزود: ماهواره دانشجویی "اوت ست" دانشگاه امیرکبیر نیز در حال انجام است که با توجه به تکمیل نمونه مهندسی آن در هفته جهانی فضا ارائه خواهد شد و در سالهای آینده نیز نمونه فضایی آن آماده می شود.

وی افزود: ماهواره دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف نیز کارهای مقدماتی و ساخت نمونه مهندسی آن در حال انجام است.

پژوهشگاه هوا فضا زیرنظر سازمان فضایی اداره می شود

فاضلی در مورد تغییر ساختار سازمان فضایی ایران که با استفاده از اختیارات دولت و مصوبه شورایعالی اداری از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع و زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اداره می شود تصریح کرد که با استفاده از اختیارات موجود در اساسنامه سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه هوافضا از این پس زیرنظر این سازمان اداره خواهد شد.

وی دلیل این تغییر را استفاده از تمامی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل کشور برای فعالیتهای پژوهشی حوزه هوافضا عنوان کرد و افزود: تنها اعلام برخی تصمیمات جدید در نقاط مداری از مجرای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اتحادیه ITU اعلام خواهد شد.

فاضلی با اشاره به منابع اعتباری سازمان فضایی ایران که در سال جاری از محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تامین شده است نیز تاکید کرد: اعتبارات سازمان فضایی ایران از محل برنامه ریزی شده مبالغی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خزانه دولت واریز می کند تامین شده است و مربوط به پیش بینی دولت در بودجه است و به طور مستقیم از وزارت ارتباطات تامین اعتبار نمی شود.