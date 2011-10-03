پیشنهاد حذف روادید و ویزا در بین کشورهای عضو اکو

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی روز دوشنبه در اولین نشست روسای ثبت احوال کشورهای عضو اکو افزود: تبادل اطلاعات جمعیتی، پذیرش ثبت ازداوجها و... می تواند از جمله زمینه های همکاری این کشورها در این اجلاس باشد. همچنین مبارزه با پدیده جعل نیز از دیگر محورهای همکاری اکو در این نشست است که برای رسیدن به این اهداف باید سازمانهای ثبت کشورهای عضو اکو از تکنولوژیهای مدرن بهره مند شوند.

معاون وزارت امور خارجه گفت: جمعیت کشورهای عضو اکو حدود 400 میلیون نفر است که یکی از کارایی های مفید برای این منطقه، همکاریهای کنسولی است.

وی با اشاره به اینکه کشورهای عضو تسهیلاتی برای یکدیگر فراهم کنند تا در نهایت به لغو ویزا و روادید منجر شود، اظهارداشت: برای شروع کار می توان از لغو روادید برای گذرنامه های سیاسی و خدمت آغاز کرد اما در نهایت پیشنهاد ایران لغو ویزا در همه کشورهای عضو اکو است.

قشقاوی گفت: تمهیدات لازم برای رسیدن برای لغو روادید فراهم شده تا همانند کشورهای عضو شینگن تردد در میان کشورهای عضو تسهیل شود.

به گفته وی ، شرایط جدید جهانی به ویژه پس از دوران جنگ سرد، ماهیت منطقه گرایی را دچار تحول کرده است و شیوه همکاریهای منطقه ای برای تامین منافع بلوکها نیز تغییر جهت داده است.

معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه تاکید کرد: کشورهای عضو اکو غرابت و ویژگیهای فرهنگی مشترکی دارند که توجه به آنان باعث رشد و پیشرفت این گروه خواهد شد.

قشقاوی با اشاره به اینکه منطقه اکو دارای ظرفیتهای زیاد اقتصادی و جغرافیایی است، گفت: این منطقه با بازارهای مهم جهان شامل اتحادیه اروپا، هند، چین، فدراسیون روسیه، خلیج فارس و دریای عمان هم مرز است و می تواند در تبادلات جهانی نقش مهمی داشته باشد.

به گفته وی، کشورهای عضواکو منابع عظیم معدنی، انرژی، غذایی و کشاورزی دارند که تخصصی و محوری شدن اکو می تواند در رشد اقتصادی آنان تاثیر زیادی داشته باشد.