به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم خیر استان در جشن عاطفه ها تاکنون ( اولیه) بالغ بر دو میلیارد و 416 میلیون ریال جهت کمک به دانش آموزان نیازمند و محروم استان اهداء کردند.

وی به رشد 33 درصدی آمار اولیه جشن عاطفه ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره کرد و افزود: امسال مردم استان 255میلیون ریال نقدی، یک میلیارد و 602 میلیون ریال غیر نقدی ومابقی به عنوان تعهدات به این نهاد کمک کردند.

اکبری با بیان اینکه در این جشن تعداد 976 پایگاه ثابت و سیارتوسط کمیته امداد، بسیج، مدارس و مساجد برپا شده است، عنوان کرد: همچنین تعداد یک هزار و 289 نفر نیروی امدادی و از سایر دستگاه های عضو در برپایی و جمع آوری کمک ها همکاری بسیارخوبی با این نهاد داشته اند.

وی با اشاره به اینکه جشن عاطفه ها امسال با شعار "کرامت علوی، جهاد اقتصادی، مهرورزی" برگزار شده است، بیان داشت: امسال این جشن ملی و معنوی به مدت سه روز (شش مهرماه درپایگاه های مدارس ، هفت مهرماه در پایگاه های کمیته امداد، بسیج، مساجد و هشت مهرماه در مصلی های برگزاری نمازجمعه و درحاشیه همایش پیاده روی خانوادگی) در سطح استان برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)خراسان جنوبی در پایان از ادامه روند کمک های مردم به این جشن خبر داد و گفت: 100درصد هدایای نقدی وغیر نقدی جمع آوری شده پایگاه های مدارس به آموزشگاه مربوطه تعلق خواهد گرفت و کمک های سایر پایگاه ها با اولویت مناطق محروم به دست دانش آموزان نیازمند به وی‍ژه مددجویان تحت حمایت این نهاد خواهد رسید.