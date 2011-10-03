اظهارات جدی ترین گزینه جانشینی جاسبی در دانشگاه آزاد/ برنامه‌ دادم

دکتر عباس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مطرح شدن نام وی به عنوان گزینه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی افزود: دو هفته پیش از من یک برنامه ای خواستند و با من صحبتی شد که من نیز برنامه خود را ارائه کرده ام.

وی افزود: من در ادامه بحث دیگر خبری ندارم و از اینکه چه کار کرده اند و چه زمانی قرار است جلسه ای برگزار شود، اطلاعاتی ندارم.

کریمی درباره زمان برگزاری جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد و معرفی گزینه های ریاست به هیئت امنا گفت: آنچه من اطلاع دارم این است که هنوز برای زمان و نحوه جلسه هیئت امنا توافقی صورت نگرفته است.

رئیس اسبق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز خاطرنشان کرد: تدوین برنامه ای به من محول شد و من هم آن را ارائه کردم پس از آن دیگر تعقیب نمی کنم که چه رخ داده است.

کریمی تاکید کرد: من به کسانی که برای این موضوع به من مراجعه کردند نیز گفتم که من نه اهل رایزنی، نه اهل لابی و نه اهل مذاکره با این و آن هستم . اکنون نیز برنامه من به افراد مختلف در هیئت امنا اطلاع داده شده است و پس از آن دیگر اطلاعی ندارم.

وی درباره افراد دیگری که به عنوان گزینه تصدی پست ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به هیئت امنا معرفی شده اند، اظهار بی اطلاعی کرد.

بیوگرافی دکتر عباس کریمی

دکتر عباس کریمی متولد مهرماه سال 1343 در یزد است و در حال حاضر استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. وی مدرک کارشناسی خود را در سال 65 در رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران اخذ کرده است.

وی دارای دو مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شهیدبهشتی و دانشگاه روبرت شومن از کشور فرانسه است. همچنین دکتر کریمی دکتری حقوق خصوصی را از دانشگاه روبرت شومن با بالاترین درجه افتخار با تبریکات ژوری و مدرک فوق دکتری خود را در رشته حقوق خصوصی از دانشگاه روبرت شومن با تبریکات ژوری در سال 1380 اخذ کرده است.

وی تاکنون یک کتاب حقوقی به زبان فرانسه و بیش از 30 تحقیق و مقاله حقوقی به نگارش در آورده است. دکتر کریمی ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را از سال 85 تا 88 برعهده داشت. ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز در سالهای 78 تا 81، مشاور حقوقی دو وزارتخانه، عضو شورای سرپرستان موسسه حقوق تطبیقی و سردبیر و مدیرمسئول چند مجله حقوقی از دیگر مسئولیت های وی بوده است.

دکتر عباس کریمی در چهارمین دوره جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی با اثری با عنوان "شروط تحمیلی در قراردادها و تئوری سوءاستفاده از حق" رتبه سوم را کسب کرده است.

سابقه معرفی کاندیداهای مختلف برای تصدی پست ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 25 شهریورماه 90 با اشاره به زمان برگزاری جدیدترین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: تا دو سه هفته آینده جلسه جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد تشکیل و در آن رئیس پیشنهادی مشخص می شود.

پس از اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مقرر شد که ترکیب هیئت امنای دانشگاه تغییر کند و پس از آن فردی به عنوان رئیس از سوی هیئت امنا برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود.

تاکنون نام های زیادی از جمله دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در دولت هفتم، محمدحسن شجاعی فرد استاد دانشگاه علم و صنعت، دکتر فرهاد دانشجو رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس و سیدحمید میرزاده دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان گزینه های تصدی ریاست دانشگاه آزاد مطرح شده است.

در آخرین گمانه زنی ها نام دکتر عباس کریمی به عنوان یکی از کاندیداها مطرح شده است که وی در گفتگو با مهر، تدوین برنامه کاری خواسته شده را تایید کرد اما از زمان برگزاری جلسه هیئت امنا اظهار بی اطلاعی کرد.