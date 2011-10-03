آمریکا و اروپا از منافقین حمایت می کنند/ لزوم اخراج فرقه رجوی از عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون هابیلیان(خانواده شهدای ترور درایران)، عبدالحلیم الزهیری مشاور نوری المالکی نخست وزیر عراق، ادامه حضور گروهک منافقین در خاک عراق را غیر قابل توجیه و غیر قانونی دانست و خواستار خروج آنها شد.



وی تاکید کرد : آمریکا و اتحادیه اروپا از این گروهک تروریستی حمایت می کنند.

مشاور نخست وزیر عراق که در دیدار با دبیرکل کانون هابیلیان(خانواده شهدای ترور ) سخن می گفت، افزود : سران آمریکا و اروپا به این دلیل از منافقین حمایت می ‌‌کنند که می‌ خواهند از این سازمان به عنوان اهرم فشاری علیه ایران استفاده کنند.

وی گفت : مسائل و مشکلات داخلی موجود در عراق یکی دیگر از دلایل حمایت آمریکا از منافقین است، دیگر اینکه چهره خاصی در عراق وجود ندارد که تمام و کمال بر روی این سازمان تروریستی تمرکز کند تا این سازمان از این کشور اخراج شود و درست به همین خاطر است که غربی‌ها در حمایت از این فرقه گستاخ تر می‌شوند.



وی افزود: منافقین با سوء استفاده از وضعیت موجود در عراق، فعالیتهای غیرقانونی خود در این کشور را گسترش دادند، اما با این حال نخست وزیر عراق با شجاعت کامل در مقابل آنها اقدام و یک مجموعه نظامی در گرداگرد آنها مستقر کرد.



نماینده پارلمان عراق با بیان اینکه در حال حاضر نفوذ منافقین در عراق کم شده و محدوده فعالیت آنها به پادگان اشرف محدود شده است، اظهار داشت : حمایت اعضای هیئت کنگره آمریکا در بغداد از ادامه حضور منافقین در این کشور،‌ برای دولت عراق بسیار سنگین بود و نخست وزیر کشورمان برای اولین بار در تاریخ کشورهای عربی اقدام به اخراج این گروه سیاسی از عراق کرد.



وی خاطر نشان کرد: اقدام نخست وزیر عراق منجر به واکنش کنگره آمریکا شد و دولت آمریکا نیز اعلام کرد این گروه صرفاً‌ اظهار نظر شخصی خود را بیان کرده و این نظر به هیچ عنوان با دیدگاه دولت آمریکا مطابقت ندارد.

خاطر نشان می شود اردوگاه اشرف که اخیرا به "عراق جدید" تغییر نام داده است، در استان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.



افزایش نفرت و نارضایتی مردم عراق از ادامه حضور منافقین تروریست در خاک کشورشان در حالی است که سرکرده های آنها با سفر به کشورهای مختلف اروپایی برای جلوگیری از اجرای تصمیم دولت عراق درباره بستن اردوگاه اشرف تلاش می کنند.



دولت عراق پرونده امنیتی این اردوگاه را اوایل سال 2009 از نظامیان آمریکایی تحویل گرفت و نیروی امنیتی ویژه ای برای حمایت از این اردوگاه تشکیل داد؛ دولت عراق اخیرا برای خروج اعضای این گروهک تروریستی از خاک این کشور تا پایان سال جاری میلادی ضرب الاجل تعیین کرد.



گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.