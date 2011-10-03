به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مؤمنی در حاشیه بازدید از ادارات اوقاف و امور خیریه استان همدان در ارتباط با وضعیت حراستی و امنیتی امامزادگان و موقوفات در کشور اظهار داشت: در راستای توجه و نگهداری اشیا میراثی موقوفات کشور طرح‌های متفاوتی در سازمان اوقاف تهیه شده است.

وی گفت: با ایجاد موزه مجزا در هر استان اقلام و اشیای میراثی موقوفی به آن منتقل و به صورت صحیحی از آنها حفاظت می شود.

اشیا با ارزش و تاریخی اماکن متبرکه به مثابه تاریخچه آن امامزاده است

وی با اشاره به باز بودن درب امامزادگان و بقاع متبرکه تا پاسی از شب، گفت: وجود اشیا با ارزش و تاریخی در برخی از این اماکن متبرکه به مثابه تاریخچه آن امامزاده محسوب می‌شود که نیازمند حراست است.

مومنی تاکید کرد: ایجاد فضا و مکانی برای نگهداری اشیا میراثی و گران‌بها موقوفات مستلزم جذب اعتبارات است.

وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده، سازمان اوقاف و امور خیریه شرایط بسیار خوبی را در حفظ اموال و دارایی‌های موقوفات به خصوص در مکان‌هایی که دارای ارزش تاریخی و هنری هستند، ایجاد کرده است.

حفظ اشیا میراثی نیاز به توجه و جدیت خاصی دارد

مومنی با اشاره به وجود اشیا یا قطعات با ارزش وقفی در یک بقعه یا امامزاده، عنوان کرد: توجه به نگهداری و حفظ این اشیا میراثی نیاز به توجه و جدیت خاصی دارد.

مدیرکل دفتر حراست سازمان اوقاف و امور خیریه کشورعنوان کرد: به‌ دلیل شرایط خاصی که سازمان اوقاف و امور خیریه در گذشته داشته، بهره‌وری یا استفاده از فرصتها و امکانات استانی و نیز بودجه‌هایی که در این خصوص اختصاص داده می‌شود، جذب اعتبارات به سهولت انجام نمی‌شود.

مؤمنی عنوان کرد: درآمدهایی که سازمان اوقاف و امور خیریه از محل موقوفات جمع آوری می کند تنها باید در راستای نیت واقف یا مواردی در همین راستا هزینه شود.

وی با بیان اینکه باید اعتبارات ملی و استانی برای اوقاف و امور خیریه در نظر گرفته شود، گفت: در این صورت طرح‌هایی که در اوقاف تأمین و تهیه شده، اجرایی خواهند شد.

مدیرکل دفتر حراست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: تاکنون نصب دوربینهای مداربسته و استفاده از برخی از تجهیزات حفاظتی برای بقاع و اماکن متبرکه صورت گرفته است.