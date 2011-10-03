به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نوزدهمین کنگره جهانی ایمنی و بهداشت کار با حضور نمایندگانی از سراسر جهان در کشور ترکیه خبر داد.

کنگره جهانی ایمنی و بهداشت کار که معتبرترین گردهمایی بین المللی ایمنی و بهداشت کار در سطح جهان است هر 3 سال یک بار توسط سازمان بین المللی کار(ILO) و انجمن بین المللی تامین اجتماعی ( ISSA) در یک کشور فعال در زمینه بهداشت کار عضو این سازمان برگزار می شود.

نوزدهمین دوره این گردهمایی در تاریخ 15-11 سپتامبر سال 2011 میلادی به میزبانی وزارت کار و تامین اجتماعی کشور ترکیه در شهر استانبول برگزار شد که از جمهوری اسلامی ایران نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.

در این کنگره ضمن تبادل اطلاعات بین اندیشمندان و صاحب نظران حوزه ایمنی و بهداشت کار، بیانیه ای به نام بیانیه استانبول در زمینه ارتقای ایمنی و بهداشت کار به امضای 28 وزیر شرکت کننده در همایش رسید. این همایش با حضور 31 وزیر کار از کشورهای مختلف و قریب به 4500 نفر شرکت کننده از سراسر جهان تشکیل شد.

مهمترین موضوعات مطرح شده در این کنگره شامل آخرین وضعیت آمار و اطلاعات در زمینه ایمنی و بهداشت کار در جهان، روش های نوین پیشگیری فعال در زمینه ایمنی و بهداشت کار، مطالعات بین المللی در خصوص نرخ بازگشت سرمایه گذاری در پیش گیری از حوادث، بررسی تجربه کشور سنگاپور و برزیل در ارتقای ایمنی و بهداشت کار، اقتصاد اروپا و چالش های آن در رویارویی با مسائل ایمنی و بهداشت کار بوده است.

نقش شرکای اجتماعی (اتحادیه کارگری و کارفرمایی) در زمینه پیشگیری از حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی، نقش رسانه، فیلم، انیمیشن و تلویزیون و...در جهت ارتقای فرهنگ ایمنی، موارد ایمنی و بهداشتی در بنگاه های کوچک زودبازده (SME) و چالش های مربوط به آن و ده ها مورد تخصصی دیگر نیز در این کنگره مورد بررسی قرار گرفت.